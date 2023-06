Les Ashes sont toujours historiques, mais cette année, les femmes disputent leur premier test match de cinq jours en plus de 30 ans. Cela va non seulement test l’endurance d’une équipe entraînée au cricket à balle blanche, mais l’appétit du public pour les jeux féminins plus longs.

Que ce soit en raison du style de jeu ou du public engagé requis, il y a une perception que le cricket féminin n’est pas adapté aux longs matchs de test.

Le succès des formats plus courts, tels que The Hundred et l’explosif IPL féminin de cette année, a encouragé ce récit et vu les matchs de test féminins éphémères.

Cependant, cette équipe d’Angleterre est provocante. La capitaine Heather Knight a « frappé le tambour » pour un test féminin de cinq jours, son équipe s’inspirant de l’approche masculine du « bazball » pour apporter de l’excitation au jeu de forme plus longue.

« Il y a des parallèles en termes de désir de jouer au cricket divertissant et je pense que lorsque nous jouons au cricket à ballon rouge, en tant que joueuses de cricket féminines, nous avons l’impression de nous battre pour le format », a déclaré la capitaine anglaise Heather Knight.

« Nous avons parlé de la façon dont il est vraiment important que nous jouions au cricket que les gens veulent regarder parce que nous voulons que les générations futures puissent jouer au test de cricket. »

La capitaine anglaise Heather Knight attend avec impatience le premier test des cendres contre l'Australie à Trent Bridge



Knight est international anglais depuis 13 ans mais n’a disputé que 10 matchs de test.

« On a parfois l’impression que s’il y a une période plus lente dans les matchs de test féminins, le débat commence sur la question de savoir si les femmes devraient jouer au jeu, et finalement en tant que joueuses, nous voulons le rendre divertissant, nous voulons le rendre amusant pour les gens à regarder » elle ajoutée.

Les ventes de billets pour le test de cinq jours à Trent Bridge ont battu des records, avec plus de 11 000 vendus début juin.

La légende anglaise Lydia Greenway a discuté des pionniers du jeu féminin sur le podcast Daggers & Lyds de Sky Sports Cricket.

« Quand vous pensez à l’histoire qui s’est passée, à tout ce qui a construit The Ashes, nous oublions souvent », a déclaré Greenway.

« Le match de la Coupe du monde féminine, évidemment Rachael Heyhoe Flint et tout ce qu’elle a fait pour le match. Ça a été énorme. Je pense que pour les Ashes féminines, à cette occasion, être sur la plate-forme qui est, je pense que ça va être aussi grand n’a jamais été. »

Cette équipe féminine d’Angleterre affronte l’une des équipes sportives les plus célèbres de tous les temps en Australie, détenant The Ashes depuis 2015. L’objectif de ce test de cinq jours est de forcer un résultat et, pour la capitaine Heather Knight, de divertir des dizaines de milliers de personnes. dans la foule à Trent Bridge.

Horaire des cendres féminines (tous les matchs en direct sur Sports du ciel)

Match test (pont de Trent) – Jeudi 22 juin – Lundi 26 juin (début 11h)

– Jeudi 22 juin – Lundi 26 juin (début 11h) Premier T20 international (Edgbaston) – Samedi 1er juillet (début 18h35)

– Samedi 1er juillet (début 18h35) Deuxième T20 international (The Kia Oval) – Mercredi 5 juillet (début 18h35)

– Mercredi 5 juillet (début 18h35) Troisième T20 international (Lord’s) – Samedi 8 juillet (début 18h35)

Samedi 8 juillet (début 18h35) Première journée internationale je (Stade Unique, Bristol) – Mercredi 12 juillet (début 13h)

je – Mercredi 12 juillet (début 13h) Deuxième journée internationale je (Le bol Ageas) – Dimanche 16 juillet (départ 11h)

je – Dimanche 16 juillet (départ 11h) Troisième international d’une journée (Taunton) – Mardi 18 juillet (début 13h)

Comment fonctionne le système de pointage des Women’s Ashes ?

Les vainqueurs du match Test gagnent quatre points, les équipes prenant chacune deux points en cas d’égalité. Deux points sont attribués pour les victoires dans chacun des jeux de balle blanche, les équipes récoltant un point chacune en cas d’égalité ou d’absence de résultat.

Regardez les cendres des femmes en direct sur Sky Sports Cricket à partir de ce jeudi. La couverture du match test, à Trent Bridge, commence à 10h avant le premier bal à 11h.