Heather Knight: la capitaine anglaise ravie de «marquer des points» aux Antilles alors qu’elle exclut la tactique «Mankad» | Nouvelles du cricket

La capitaine de retour de l’Angleterre, Heather Knight, a déclaré qu’elle était “à 100% en forme” après presque trois mois d’absence avec une blessure à la hanche et a exclu l’Angleterre en utilisant la tactique “Mankad” contre les Antilles.

Après avoir subi une intervention chirurgicale en août, le capitaine anglais revient pour les trois internationaux d’une journée et les cinq internationaux du T20 dans les Caraïbes, qui se joueront du 4 au 22 décembre.

S’exprimant avant l’ODI d’ouverture de dimanche, Knight a déclaré: “La récupération a été vraiment bonne, ce fut trois mois de travail acharné dans le gymnase. Je me sens vraiment bien, la hanche se sent bien et je suis assez confiant que je suis à 100% en forme. quelques jours se préparent donc je suis prêt à jouer le premier match dimanche. Je me sens rafraîchi.”

“Mon rôle est de revenir dans l’équipe et de marquer quelques points. Ce sera une sensation agréable de sortir et d’essayer mon rôle”, a-t-elle poursuivi.

“J’ai de l’expérience dans ces conditions. Mon travail principal est de marquer des points et de mener à nouveau le groupe.”

L’Angleterre a nommé la batteuse de guichet Amy Jones comme vice-capitaine de la série, Nat Sciver ayant choisi de ne pas se présenter pour le rôle après s’être retirée de la série indienne de septembre afin de se concentrer sur sa santé mentale.

Jones a été capitaine de l’Angleterre au cours de cette série, qui s’est terminée de manière controversée lorsque Charlie Dean a été victime d’un Licenciement de ‘Mankad’ dans l’ODI final.

Knight a exclu l’Angleterre en utilisant la tactique à l’avenir.

“À moins que quelqu’un ne gagne un net avantage, je ne nous vois pas l’utiliser dans aucune situation”, a-t-elle déclaré.

“Il est important d’avoir une règle, sinon les gens pourraient l’exploiter. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous chercherons à faire, nous essaierons de faire les choses comme nous le ferions normalement.”

Équipe d’Angleterre ODI Heather Knight (capitaine), Tammy Beaumont, Lauren Bell, Alice Capsey, Kate Cross, Alice Davidson-Richards, Freya Davies, Charlie Dean, Sophia Dunkley, Sophie Ecclestone, Amy Jones, Freya Kemp, Emma Lamb, Nat Sciver, Danni Wyatt

Équipe d’Angleterre T20 Heather Knight (capitaine), Lauren Bell, Katherine Brunt, Alice Capsey, Freya Davies, Charlie Dean, Sophia Dunkley, Sophie Ecclestone, Sarah Glenn, Amy Jones, Freya Kemp, Nat Sciver, Lauren Winfield-Hill, Issy Wong, Danni Wyatt

Jon Lewis et les jeunes apportent de la “fraîcheur” à l’équipe

Depuis qu’il a pris la tête de l’équipe féminine, Jon Lewis a indiqué qu’il souhaitait que son équipe joue une marque de cricket qui “met des fesses sur les sièges“.

“Je pense qu’avoir une marque de cricket anglais, c’est excitant, c’est positif, c’est essayer d’être à l’avant-garde du jeu mondial est quelque chose que nous essayons de faire en tant que groupe”, a poursuivi Knight.

“Lewi [Lewis] a évidemment été impliqué dans la mise en place des hommes et apportera de petits extraits de ce qui a fonctionné pour eux, mais en tant qu’équipe, nous devons découvrir ce qui fonctionne pour nous. Moi et Lewi sommes sur la même page, nous voulons marcher vers le danger et être agressifs dans notre approche.”

Knight a fait l’éloge de Lewis alors qu’il entame sa première tournée depuis sa prise de fonction le mois dernier, le skipper annonçant la “nouvelle énergie” à l’équipe, tandis que le mélange de jeunesse et d’expérience a été “utile”.

“Jon a été génial, il a été détendu et positif dans la façon dont nous voulons aborder les choses. Nous sommes tous les deux d’accord sur la direction du voyage. Lorsque vous avez cette injection de nouvelles personnes, cela apporte une nouvelle énergie. Excité de coucher ces gars-là dans ,” dit-elle.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef des femmes de la Nouvelle-Angleterre, Jon Lewis, dit qu’il veut que l’équipe “s’exprime” et “joue avec liberté”



“Je pense que l’année dernière a été assez transitoire et que beaucoup de jeunes joueurs sont entrés dans l’équipe. Être solidaire, positif et agressif et voir jusqu’où nous pouvons pousser.

“Il y a un bon mélange d’équipes qui peuvent faire avancer le jeu et jouer une forme passionnante de cricket, c’est inspirant. C’est au premier plan de notre esprit.

“Les jeunes apportent beaucoup de fraîcheur, de brutalité et d’intrépidité. Avoir ce mélange d’expérience pour guider ces jeunes est vraiment utile, surtout parce que beaucoup de jeunes filles n’ont jamais tourné auparavant. La chose la plus agréable est le nombre de joueuses que nous sommes choisir maintenant. C’est ce qui va nous faire avancer.

Angleterre Femmes aux Antilles

Dimanche 4 décembre : Premier ODI, Antigua (18h00, heure du Royaume-Uni)

Mardi 6 décembre : Deuxième ODI, Antigua (18h00, heure du Royaume-Uni)

vendredi 9 décembre: Troisième ODI, Antigua (18h00, heure du Royaume-Uni)

Dimanche 11 décembre : First IT20, Antigua (22h00, heure du Royaume-Uni)

Mercredi 14 décembre : Deuxième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)

Samedi 17 décembre : Troisième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)

Dimanche 18 décembre : Quatrième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)

Jeudi 22 décembre : Cinquième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)