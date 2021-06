Heather Knight frustrée après avoir raté un siècle dans le test de l’Angleterre contre l’Inde | Nouvelles de cricket

10:31



Faits saillants du premier jour du premier test entre les femmes anglaises et les femmes indiennes du comté de Bristol

Faits saillants du premier jour du premier test entre les femmes anglaises et les femmes indiennes du comté de Bristol

Heather Knight est restée frustrée après avoir raté un peu moins d’un siècle lors de son 100e match en tant que capitaine de l’Angleterre, ses 95 ayant aidé les hôtes à fermer 296-6 lors de la première journée du test féminin contre l’Inde.

Le skipper a mené de l’avant au Bristol County Ground avant d’être remis en poids dans la dernière heure de jeu, à seulement cinq points de ce qui aurait été son deuxième siècle d’essai.

Knight a fait face à 175 livraisons pour ses 95, qui comprenaient quatre limites, car le frappeur de l’Angleterre était impressionnant le jour de l’ouverture, le terrain ne montrant pas encore de signes d’avoir été utilisé auparavant.

« Ça aurait été beau [to score a ton] », a déclaré Knight, qui critiquait le terrain avant le match.

« [I’m] juste vraiment frustré pour être honnête, je me sentais vraiment à l’aise là-bas, j’avais l’impression que j’allais très bien et que j’avais beaucoup usé les quilleurs indiens et commençait à encaisser un peu notre travail acharné et commençait à marquer un peu plus librement.

« Super frustré, évidemment la position dans laquelle se trouvait l’équipe aussi, le partenariat que moi et Nat (Sciver) avions nous sentions que nous pouvions faire avancer le jeu beaucoup plus rapidement parce que les courses étaient beaucoup plus faciles, puis nous avons perdu un quelques guichets donc j’étais frustré au moment où je suis sorti aussi pour l’équipe.

« Nous aurions probablement atteint confortablement 300 si cela avait été le cas, mais c’est le test de cricket, n’est-ce pas. Il a fluctué assez brillamment tout au long de la journée et les Indiens l’ont assez bien retiré à la fin. »

Ce fut également une occasion historique pour Sophia Dunkley, 22 ans, qui est devenue la première femme noire à jouer au cricket d’essai pour le pays lorsqu’elle a été sélectionnée pour le match, n’ayant obtenu son premier contrat central qu’au début du mois.

La polyvalente des South East Stars a fait son entrée au numéro six avec un peu plus d’une heure de jeu dans la journée et a terminé à 12 points.

« C’était charmant [to give Dunkley her maiden Test cap] », a déclaré Knight.

2:03 Sophia Dunkley n’a pas pu cacher sa joie d’être appelée pour son premier match test en Angleterre contre l’Inde à Bristol Sophia Dunkley n’a pas pu cacher sa joie d’être appelée pour son premier match test en Angleterre contre l’Inde à Bristol

« Dunks (Dunkley) est un membre très populaire de notre équipe et c’est une fille adorable et mérite largement cette chance de la façon dont elle a joué, cela nous a rendu impossible de la laisser de côté et elle a vraiment défoncé la porte avec son taux de courses.

« C’est évidemment surprenant qu’il lui ait fallu si longtemps pour être la première joueuse de cricket noire à jouer au cricket d’essai, mais ravie pour elle et ravie qu’il y ait, espérons-le, des gens qui la regardent et voient que le cricket est pour eux et qu’ils pourraient être là où se trouve Sophia. un jour. »

Dunkley a dit Sports aériens: « Je suis vraiment très fier d’avoir [become the first Black woman to play Test cricket], c’est une journée très spéciale et j’espère qu’elle a inspiré quelques garçons et filles. Un changement positif dans le monde, mais c’est très très spécial. »

La couverture en direct du test féminin entre l’Angleterre et l’Inde se poursuit sur Sky Sports Cricket.