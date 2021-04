L’équipe d’Angleterre de Heather Knight affrontera l’Inde dans un match test à Bristol du 16 au 19 juin

Heather Knight espère que le match d’essai de l’Angleterre à domicile contre l’Inde cet été pourra conduire à ce que les matches de ballon rouge deviennent un incontournable du football féminin à travers le monde.

L’Angleterre joue un match test solitaire contre l’Australie lors de la série Ashes, mais n’a joué aucune autre équipe dans la forme la plus longue depuis une défaite contre l’Inde en 2014, tandis que l’Inde a passé plus de six ans sans test.

L’équipe de Knight affrontera l’Inde à Bristol du 16 au 19 juin alors qu’elle entamera un programme d’été qui comprend également une série de balles blanches contre les asiatiques et la Nouvelle-Zélande.

England Women a fait match nul lors de son précédent test match, contre l’Australie lors des Ashes 2019

« De façon réaliste, T20 est le format qui va faire croître le football féminin dans le monde, mais il est vraiment important que nous maintenions le test de cricket », a déclaré le capitaine anglais Knight, qui a marqué 157 points lors d’un test contre l’Australie en 2013, puis deux mi-temps. siècles lorsque les parties se sont rencontrées en 2017.

«J’adorerais continuer à jouer au cricket de test et j’aimerais voir la série multi-format que nous avons pour The Ashes – un match de test, trois ODI et trois T20 – comme la norme à l’avenir. J’adorerais jouer un match d’essai en Inde également, je pense que ce serait un défi de taille.

« L’un de mes moments les plus fiers avec un maillot d’Angleterre est de marquer un siècle de test et cela en dit long sur la façon dont Test cricket est perçu. »

Lors du match de balle rouge de cet été, Knight a ajouté: « Ce sera une très grande occasion. Je pense que c’est un excellent ajout.

Le capitaine de l’Angleterre Knight a jusqu’à présent cent deux cinquante en sept matchs de test

« Savoir que nous avons deux matchs de test en neuf mois – l’autre dans les cendres – est vraiment sympa parce que c’est généralement un tous les deux ans.

« Je ne joue pas beaucoup au cricket de test, mais quand je le fais, et les filles le font, nous l’apprécions vraiment, il est définitivement bien noté parmi les joueurs. Nous apprécions le défi de faire quelque chose que nous ne faisons pas très souvent. »

L’horaire d’été de l’Angleterre est réparti sur neuf sites – Bristol, Taunton, Worcester, Northampton, Hove, Chelmsford, Leicester, Derby et Canterbury.

Lord’s – où l’équipe de Knight a battu l’Inde devant une foule à guichets fermés en juillet 2017 pour remporter la Coupe du monde des 50 plus – est absente de cette liste, tout comme certains des autres grands terrains du comté.

Knight dit que les femmes d’Angleterre devraient se concentrer sur la vente de terrains plus petits plutôt que de jouer sur des terrains plus grands

Knight, qui jouera au Home of Cricket pour London Spirit pendant The Hundred, a déclaré: « J’adorerais jouer au Lord’s mais je ne dirais pas que je suis déçu [not to be playing there for England this summer].

«Je pense que le jeu féminin fonctionne très bien dans les petites salles. Vous avez de grandes foules dans de petites salles qui créent vraiment une atmosphère.

« Lord’s en 2017 et le MCG en 2020 [where 86,174 fans, a record attendance for a women’s cricket match, watched Australia face India in the T20 World Cup final] a montré ce qui peut être fait lorsque le jeu est correctement commercialisé et annoncé et qu’il y a une histoire que les gens suivent tout au long de la compétition.

« Mais si l’Australie jouait au MCG chaque semaine, elle ne le vendrait pas. C’est une ambition et devrait être poursuivie, mais je pense que nous vendons constamment les plus petites salles en Angleterre devrait être une cible avant d’aller sur de plus grands terrains. . «

Ben Stokes a appelé à la création d’une IPL féminine, en ligne avec la compétition masculine

Knight a également apporté son soutien à une édition féminine de la Premier League indienne, ce que le polyvalent anglais Ben Stokes a récemment défendu.

Knight a ajouté: « Je pense que c’était génial de voir Stokesy parler de l’IPL féminine. Plus nous avons d’alliés dans le cricket féminin aide vraiment à changer les perceptions.

« C’était formidable pour Ben de dire cela et je suis tout à fait d’accord. Je pense que ce serait incroyable pour le match féminin d’avoir une IPL.

« Vous avez vu en Australie avec le Big Bash – et avec un peu de chance en Angleterre avec The Hundred – qu’avoir des compétitions masculines et féminines côte à côte est vraiment positif pour le football féminin et aide vraiment à faire progresser les choses. »

Regardez les matchs de l’Angleterre avec l’Inde et la Nouvelle-Zélande, ainsi que tous les matchs de The Hundred, en direct sur Sky Sports cet été. L’IPL masculin se poursuit en avril et mai sur Sky Sports.