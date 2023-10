Originaire de Loveland Heather HachL’histoire de la vie de est extraite directement des pages d’un Nora Ephron scénario.

Ce qui est approprié, étant donné qu’Ephron sera toujours le plus grand héros littéraire de Hach. Tous deux sont des journalistes devenus écrivains créatifs. Tous deux sont des romantiques sans vergogne qui ont réinventé leur vie tout au long de leur parcours.

J’ai fait mon entrée dans cette comédie romantique tordue il y a 28 ans d’une manière “voisin farfelu”. J’ai partagé un mur commun avec une très jeune Hach et son nouveau mari incroyablement charmant à Neusteterun grand magasin haut de gamme de Denver qui a été si minablement transformé en condos qu’on pouvait entendre tout ce qui se disait de l’autre côté de n’importe quel mur – que l’on le veuille ou non.

Sérieusement : j’ai appris qu’Heather travaillait pour le bureau de Denver du New York Times lorsque je l’ai entendue dire exactement cela à quelqu’un alors qu’elle était assise dans son salon… et j’étais assis dans le mien. Je me suis dit : « Hé, nous avons quelque chose en commun ! » Il a été plus facile de briser la glace lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans l’ascenseur.

En plus du facteur mignon, il s’est avéré que Heather et son mari étaient tous deux membres de Comedy Sports, alors la meilleure équipe de comédie d’improvisation de Denver. Maintenant, quand je dis que Heather est incroyablement mignonne, je veux dire qu’elle a été confondue avec insistance avec une star de scène. Laura Bell Bundy par les deux David Hyde Pierce et Ricky Shroder. Et quand je dis que son mari était incroyablement charmant, l’accent est mis sur « incroyablement ».

L’histoire de la vie de Heather ne peut être rendue justice que sur grand écran, mais il suffit de dire : “Ce n’est pas un coup de pouce pour votre ego que votre mari vous appelle à 3 heures du matin et vous dise qu’il ne rentrera jamais à la maison, ” Hach dit maintenant. “C’était absolument humiliant d’être divorcée à 25 ans.”

Hach n’est pas Bundy, qui a joué dans la comédie musicale de Broadway “Legally Blonde”. Mais (retournement de l’intrigue), elle a écrit les parties parlantes de cette comédie musicale. Elle a été nominée aux Tony Awards pour son travail – vous savez donc que sa vie s’est bien déroulée. Il s’avère qu’il y a beaucoup de Hach dans le personnage principal, Elle Woods. , qui chante dans cette comédie musicale : “Le jour où tu m’as brisé le cœur, tu m’as donné la chance de prendre un tout nouveau départ.”

Les choses qui ne vous tuent pas, dans le cas de Hach, sont les germes de votre renaissance.

Voici le synopsis du film : Un mariage idyllique s’effondre. La chute du mari, qui survient de nulle part, s’avère être la drogue.

«J’ai découvert plus tard qu’il avait une liaison et qu’il était en pleine spirale», dit Hach. “Il m’a quitté parce que je ne voulais pas participer à cette vie.”

Triste et bouleversée, notre divorcée abandonnée déménage de Denver à Los Angeles pour panser ses blessures. Sa première pause survient, entre autres, dans un groupe de thérapie de divorce. C’est là qu’elle rencontre un mentor, le producteur d’ABC Jim Janicek, qui encourage Hach, malgré son manque d’expérience, à écrire un scénario de film basé sur son divorce. Vous savez, comme exercice de thérapie proactive.

Elle écrit “J’étais une étudiante d’honneur” (un titre qui veut tout dire), ce qui vaut à Hach une prestigieuse bourse d’écriture de scénario Disney. Là, elle écrit une comédie noire intitulée « Not Kappa Material » – pensez à « Heathers » qui se déroule dans une sororité – qui impressionne tellement la présidente de Disney, Nina Jacobson, qu’elle charge Hach d’écrire une mise à jour du film familial classique de 1976. “Horrible vendredi“.

Oui, celui qui mettait en vedette Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis. Celui qui a rapporté 160 millions de dollars en dollars de 2003 et a maintenant une suite en préparation (sans l’implication de Hach). Cela l’a amenée à écrire l’adaptation scénique de « Legally Blonde », une comédie musicale qui dit aux jeunes filles de ne pas se définir par l’homme avec qui elles se retrouvent. Celui qui est maintenant et pour toujours joué dans les théâtres du monde entier. Cela a conduit à l’adaptation cinématographique en 2012 de «À quoi s’attendre lorsque vous attendez“, avec Cameron Diaz et Jennifer Lopez.

Rien de tout cela n’arrivera si notre héroïne n’est pas abandonnée par un toxicomane coureur de jupons.

“Le départ de mon ex-mari a été l’une des meilleures choses qui me soient jamais arrivées”, peut désormais dire avec autorité Hach en tant que mère remariée depuis longtemps et qui vient de sortir un nouveau roman – un thriller psychologique intitulé “Le problème de la noyade.» Elle sera au Couverture en lambeaux à Aspen Grove pour en parler le 2 novembre.

“Ma plus grande tragédie est désormais mon plus grand bénéfice”, déclare Hach. “Cela m’a donné du courage et une idée de qui je suis.”

Un thriller psychologique qui nous tient à coeur



Hach, qui vit à Manhattan Beach avec son mari, Jason, et les adolescents Harper et Drake, a célébré la sortie de « The Trouble with Drowning » avec une soirée de lancement du livre le 18 octobre. dans sa ville d’adoption qu’elle dit “c’était tout simplement la plus belle soirée de ma vie – juste là-haut avec mon mariage et la naissance de mes enfants”.

Elle décrit “The Trouble With Drowning” comme “un thriller psychologique amusant, tortueux et tournant” qui se déroule entre deux femmes qui, il s’avère, sont toutes deux vaguement basées sur Heather à différents moments de sa vie.

L’action est propulsée, à juste titre, lors d’une séance de signature de livre. Notre auteur est l’éblouissante Eden Hart. Elle est approchée par Kat, une écrivaine en difficulté qui aspire à être comme Eden. L’avenir littéraire de Kat prend forme lorsqu’elle tombe follement amoureuse du fils charismatique de son héros littéraire. C’est un fantasme réalisé – jusqu’à ce que ses démons menacent de tout saboter. Soudain, ce conte convivial se transforme en un traité plus profond sur la folie, l’obsession, l’insécurité, l’autodestruction et la vengeance.

Kat, dit l’auteur, « est une forme hyper-exagérée de certaines de mes pires impulsions. Mais l’un des thèmes majeurs du livre est la dualité dont nous faisons tous l’expérience. Je m’identifie aux aspects de Kat – malheureusement – ​​et je m’identifie aux aspects d’Eden – Dieu merci. Ils représentent tous deux le bien et le mal, la lumière et l’obscurité que je pense que nous avons tous en nous. Tout est question d’équilibre. »

Tout cela est loin de « Freaky Friday » ou de « Legally Blonde ». Mais beaucoup plus proche du cœur de Hach.

“Tout le monde m’associe à des choses beaucoup plus joyeuses, donc ce livre est un départ pour moi”, a-t-elle déclaré. “Il s’oriente définitivement vers un terrain plus sombre en tant que thriller psychologique.”

Hach a écrit le roman – son premier depuis un livre pour jeunes adultes intitulé « Freaky Monday » il y a 15 ans – pendant la fermeture de la pandémie. Parce que Hach est le genre de personne qui décide d’écrire un livre – et qui le fait ensuite.

“C’était une époque où tout le monde était tellement déprimé”, a-t-elle déclaré. “Je pense que j’ai en quelque sorte exorcisé certains de mes démons, ma tristesse et ma désillusion à travers mes personnages.”

Sachez simplement que c’est un livre qui commence d’une manière résolument non-Elle Woods.

«Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer que le tout premier mot de votre livre est ‘f*ck’», ai-je dit à Heather – quelque chose dont seuls son fils de 13 ans et moi-même avons apparemment pris note, a-t-elle déclaré.

“C’est en fait une représentation intentionnelle de la dualité dont je parlais”, a-t-elle déclaré. « Il s’agit de la façon dont nos pensées intérieures peuvent être beaucoup plus dures que l’extérieur que nous montrons au monde. C’est complètement une métaphore de ce que j’essaie d’explorer ici. Je pense que nous avons tous des impulsions et des pensées selon lesquelles nous serions horrifiés si quelqu’un pouvait se pencher dans notre cerveau et les entendre. Je voulais donner une voix à cela, le normaliser et l’explorer.

L’obsession est un sujet fascinant pour Hach, que ce soit dans une comédie comme “Meilleur du spectacle” sur les gens obsédés par les races de chiens – ou c’est dans un film beaucoup plus sinistre comme “Femme blanche célibataire” ou “Attraction fatale“.

Hach, pour sa part, pense que l’obsession a une mauvaise réputation. Après tout, son objectif ici était d’écrire un livre « à lire de manière compulsive ».

« Honnêtement, il faut de l’obsession pour bien faire beaucoup de choses dans la vie. Par exemple, il m’a fallu être obsédé par l’écriture de ce livre pour le terminer », a déclaré Hach, qui a reçu un diagnostic de TOC appelé trichotillomanie – souvent abrégé en TTM. «Il s’agit d’arrachements de cheveux compulsifs et de pensées obsessionnelles», a-t-elle déclaré. “Je lutte contre cela moi-même, et je pense que passer du temps avec ces personnages était pour moi un moyen de résoudre mes propres démons sur la page en toute sécurité.”

Les premières réactions à ce roman faussement optimiste ont été vertigineuses. “La scénariste et scénariste accomplie Heather Hach gardera les lecteurs déséquilibrés et tournera les pages alors qu’ils entreront dans l’esprit perturbé de Kat Lamb”, a déclaré Éditeurs hebdomadaire. “L’exploration de la santé mentale et de ses effets sur les relations et la perception de soi dans le roman est à la fois perspicace et stimulante”, a écrit lecteursfavorites.com.

Un certain nombre de célébrités ont également fait l’éloge de l’affaire. “Je me promenais en lisant toute la journée, dans le métro, en marchant sur le trottoir”, a déclaré un ancien membre de la distribution de “Saturday Night Live”. Rachel Dratch. “J’ai fini par le terminer en une journée.”

Rentrer à la maison au Colorado

Hach réalisera un autre rêve le 2 novembre lorsqu’elle se réunira avec ses amis, sa famille et ses fans au Couverture en lambeaux d’Aspen Grove. L’ancien présentateur de quatre étages à Cherry Creek était la librairie préférée de Hach en grandissant. (Et tout comme il n’y a pas de coïncidences accidentelles dans un script de Nora Ephron, il convient de noter ici que le Cherry Creek Tattered Cover était, lui-même, autrefois un grand magasin de Neusteter.)

La lecture, initialement prévue dans un lieu du centre-ville, a dû être déplacée lorsqu’il a été annoncé la semaine dernière que Tattered Cover déposait son bilan et fermait trois succursales.

“Je me souviendrai toujours de tout le caractère géant de Tattered Cover et de combien j’ai adoré monter et descendre ces escaliers”, a déclaré Hach. «J’y allais tout le temps juste pour être entouré de tous ces livres.»

Mais…