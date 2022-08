Heather Grey a contribué à façonner ma carrière

Ce week-end, BOSSIP a perdu une amie du site, la productrice exécutive et showrunner de « The Talk », Heather Gray, décédée à Los Angeles samedi après avoir « courageusement combattu une maladie impitoyable ». selon CBS. Elle n’avait que 50 ans.

Gray a commencé à travailler avec “The Talk” au milieu de la première saison de l’émission en tant que producteur superviseur principal avant d’être promu co-producteur exécutif la saison suivante, puis producteur exécutif en août 2019. Pendant son passage à “The Talk”, Gray a remporté le Daytime Emmy. Prix ​​du meilleur talk-show, divertissement, en 2016 et 2018, ainsi qu’un NAACP Image Award en 2016.

La directrice principale du contenu de BOSSIP, Janeé Bolden, a travaillé avec Heather lorsqu’elle a été invitée à plusieurs reprises à participer à “The Talk” pour leur segment Top Talker et a voulu partager quelques mots en sa mémoire, que nous avons partagés ci-dessous :

Dimanche, j’ai appris qu’une de mes héroïnes personnelles est décédée, une femme nommée Heather Gray, qui est la raison pour laquelle je connais le frisson de la télévision en direct. Je n’oublierai jamais d’avoir été surpris par un e-mail de l’assistante de Heather en 2017 me demandant si je viendrais d’Atlanta à Los Angeles pour faire leur segment Top Talker. À l’époque, j’avais une certaine expérience de la caméra, mais je n’avais jamais fait de télévision en direct. Heather et son équipe de “The Talk” ont rendu l’expérience très spéciale pour moi. Du début à la fin, chaque personne que j’ai rencontrée au spectacle était gentille, respectueuse et m’a fait me sentir valorisé. Surtout Heather. Je n’oublierai jamais après cette première apparition il y a cinq ans, sentir quelque chose changer en moi alors que j’étais assis devant le public en direct, prononçant les mots que j’avais mémorisés sur une fiche ce matin-là, me prélassant littéralement dans la lumière du studio. C’est passé si vite mais je me sentais tellement accompli, d’autant plus que le producteur du segment qui m’a raccompagné dans ma loge s’est arrêté à la porte du studio pour que je puisse rencontrer Heather qui m’a complimenté sur mon travail et m’a demandé de rester en contact avant d’être fouetté. une façon. Ce n’est qu’à cette réunion que j’ai réalisé que Gray était une femme noire.

Il n’y a pas une tonne de showrunners noires, et le fait que Gray occupe ce rôle à la télévision en réseau pendant si longtemps en dit long sur le travail incroyable qu’elle a fait. Ce qu’il y avait de beau chez elle, c’était qu’elle était si gentille et terre-à-terre, mais on pouvait vraiment voir la pensée qu’elle mettait à aider les gens à trouver leur lumière et à partager leurs histoires. Cela se reflétait dans la diversité des hôtes et la diversité des invités et la diversité du personnel. Chaque fois que je mettais les pieds sur le terrain de CBS, je me sentais heureuse d’être là et c’était le fait d’Heather. Je lui serai éternellement reconnaissant car c’est vraiment cette opportunité qu’elle m’a donnée qui m’a aidé à comprendre de quoi j’étais capable. Elle est la raison pour laquelle j’ai découvert à quel point la télévision peut être exaltante et elle m’a donné cette opportunité encore et encore, en veillant à ce que je sache tendre la main chaque fois que je serais à Los Angeles afin que nous puissions programmer plus d’apparitions.

J’étais sur “The Talk” six fois avant que COVID ne frappe et que l’émission ne devienne virtuelle. Il y a tellement de choses dont je suis reconnaissant qui sont ressorties de cette expérience – j’ai développé une excellente relation avec Sheryl Underwood grâce à mes apparitions, j’ai aussi eu la chance de rencontrer et de connaître l’une de mes rappeuses/actrices préférées, Eve, grâce à Chauffage. Je me souviens avoir interviewé Eve pendant la pandémie et comment elle a spécifiquement remercié Heather pour s’être assurée qu’elle avait la possibilité de s’adresser aux personnes prenant des commentaires qu’elle avait faits hors contexte. La fraternité que j’ai ressentie après avoir rencontré Heather est quelque chose que j’ai entendu faire écho par d’autres qui la connaissaient et quelque chose que j’ai ressenti se reflétait également dans la déclaration que les dirigeants du réseau de CBS ont envoyée au personnel et à l’équipage.

Une lettre louant les contributions de Gray à l’émission a été envoyée au personnel et à l’équipe de The Talk par le président et chef de la direction de CBS George Cheeks, le président de CBS Studios David Stapf, le président de CBS Network Entertainment Kelly Kahl, le vice-président directeur de la programmation de CBS Network Entertainment Thom Sherman, CBS Network Entertainment Amy Reisenbach, vice-présidente exécutive des programmes actuels, et Laurie Seidman, vice-présidente principale des programmes de jour de CBS Network Entertainment. Lisez-le en entier ci-dessous :

Chère famille Talk, Au nom de nous tous à CBS, nous voulons vous offrir nos plus sincères condoléances pour la perte douloureuse de notre bien-aimée Heather. Elle a été une source d’inspiration pour nous tous, vivant et s’épanouissant tout en luttant courageusement contre une maladie impitoyable. Elle nous a montré à quoi ressemble le vrai courage. Heather a été le cœur et l’âme de “The Talk” depuis le premier jour. Son génie en tant que productrice innovante n’a été surpassé que par son immense sourire et son rire contagieux. Elle était une maman ours admirée et bien-aimée de votre famille et une dirigeante que tous admiraient. Ses contributions au succès de l’émission sont incommensurables, mais plus important encore, elle était une patronne qui a prouvé que vous pouvez diriger avec gentillesse, attention et amitié. Heather était l’amie de tout le monde, la championne de tout le monde, la personne préférée de tout le monde sur le plateau. Elle va terriblement nous manquer. Nous reconnaissons et partageons la douleur et le choc que vous ressentez en ce moment, ainsi que le chagrin que vous ressentirez dans les jours à venir. Alors que l’émission commence sa pause à partir du 1er août (lundi), nous ne voulons pas que vous pleuriez et pleuriez seuls. L’ensemble sera ouvert et les RH auront du personnel et des conseils en cas de deuil disponibles en personne et par téléphone. Un support RH sera également sur place. Nous comprenons à quel point cela sera difficile pour vous tous et voulons que vous sachiez tous que nous sommes là pour vous. George, Kelly, David, Thom, Amy, Laurie

Nos pensées et nos prières vont à tous les proches de Heather.