Heather Graham porte plusieurs bikinis en Grèce pendant ses vacances : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : MM/ABACA/Shutterstock

Heather Graham est toujours aussi magnifique ! La beauté blonde de 53 ans s’est rendue sur Instagram le lundi 14 août pour partager quelques clichés sensuels dans des bikinis dénudés alors qu’elle profitait d’une escapade en Grèce. Sur la première photo, le Soirées boogie L’actrice a mis ses mains sur ses hanches en montrant un bikini string rouge vif. Elle portait ses cheveux blond miel, qui semblaient légèrement mouillés, autour de ses épaules, et elle accessoirisait avec une paire de grandes lunettes de soleil noires et de simples tongs. Dans un autre clin d’œil, elle a enfilé une adorable barboteuse rouge et un grand chapeau de soleil lors de ses achats de vacances. Sur une autre photo, elle a levé les mains au-dessus de sa tête sous un auvent de plage tout en tuant un bikini à cordes blanc cassé. Les vagues déferlaient à proximité sur la plage de galets. Heather a également modelé une jolie robe d’été blanche à épaules dénudées et un haut court en crochet avec un short court – tous des looks de vacances impeccables.

« Hot tomato girl summer 🍅🇬🇷❤️🍝 », a-t-elle légendé la collection de photos. Parmi les followers de l’actrice de Hangover qui ont donné un « j’aime » à la publication, il y avait le mannequin Linda Evangéliste. Et beaucoup de ses followers se sont précipités dans la section des commentaires pour s’extasier sur ses belles photos de vacances. « Tu es incroyable, comme toujours », a écrit un fan, tandis qu’un autre a fait remarquer, « toujours magnifique ». Un troisième a plaisanté: « Vous enseignez le temps / l’âge d’une leçon !!!! »

Dans une interview en avril, Heather a abordé ses simples secrets de beauté. « J’essaie de dormir beaucoup », a-t-elle dit NouveauBeauté pour une interview de couverture. «Au-delà de cela, je pense juste être heureux à l’intérieur et peu importe. Je fais tous les trucs d’auto-assistance : je médite, je fais du yoga, je travaille sur tous les trucs en thérapie. Je fais toutes sortes de tris dans mon monde intérieur pour me sentir heureux à l’intérieur. Et c’est important pour moi de m’entourer de gens qui s’aiment.

La confiance joue également un rôle dans la beauté innée de Heather. « Je ne connais pas une seule femme qui n’ait jamais eu d’insécurité quant à son apparence », a-t-elle déclaré au point de vente. « Je pense que c’est juste, malheureusement, programmé chez les femmes. C’est donc notre travail de déprogrammer cette programmation et de décider chaque jour que vous avez fière allure. Mission accomplie!