Actuellement, Graham peut être vu dans «Wander», dans certains théâtres et en streaming à la demande, dans lequel elle joue Shelley Luscomb, une avocate intelligente et amie proche du personnage de son co-vedette, Aaron Eckhart.

Graham a parlé à CNN du rôle et bien plus encore, disant qu’à un moment donné, elle avait même envisagé d’aller à la faculté de droit pour le rôle parce qu’elle voulait que les gens abandonnent leur image de la blonde sexy qu’elle a souvent dépeinte à l’écran dans des films comme « Boogie Nights « et » La gueule de bois « .

« [Growing up, »] J’étais dans tous ces cours de brainiac et j’avais l’habitude de simplement prier les gens de ne pas me voir seulement comme une fille intelligente. Mais ensuite, j’ai eu tous ces rôles sexy », a déclaré Graham.

Elle a dit que jouer sensuellement peut être amusant, mais elle savoure ses derniers projets.

Pour se préparer au «Wander», elle a travaillé avec un nouveau coach d’acteur qui l’a aidée à créer une histoire de vie pour son personnage hors de la page.

«J’ai créé cette carte avec cette histoire, je viens de créer tous ces souvenirs, ce qui est vraiment amusant à faire», dit-elle. «Vous créez des souvenirs de votre personnage à partir d’un jeune enfant. Donc, pour moi et ce personnage, c’est beaucoup sur mon amitié avec le personnage d’Aaron. J’ai créé tellement de souvenirs de nous et de nos amis ensemble et vous êtes censé fermer les yeux et penser à travers les différents [scenarios] et souvenez-vous de ce que vous portiez et vous inventez des choses qui ne sont pas dans le script et c’est puissant. «

Le film a été tourné avant Covid, il y a un an et demi au Nouveau-Mexique pendant l’été « brutalement chaud ». Des décennies après ses débuts d’actrice (et pourtant sans âge), Graham a déclaré qu’elle était toujours excitée et un peu nerveuse à chaque fois qu’elle était sur le plateau.

«Tout le monde est toujours en danger. Je veux dire, même si vous lisez des interviews avec Meryl Streep, elle dira que je suis terrifiée avant le début de tout travail», dit-elle.

Elle joue également dans « The Stand », une série limitée CBS All Access basée sur le livre de Stephen King, et « Oracle », un thriller psychologique dans lequel elle joue une femme qui devient gardien d’une plantation hantée.

En regardant en arrière sur sa carrière, de « License to Drive » à « Swingers » et « Austin Powers », Graham a dit qu’elle était « tellement reconnaissante que je puisse travailler dans cette entreprise incroyable. »

«Je suis vraiment reconnaissant d’avoir participé à« Boogie Nights »et d’avoir écrit et réalisé un film intitulé« Half Magic ». C’était vraiment excitant de prendre une idée et de la regarder se concrétiser. Donc, je veux vraiment en faire plus. J’espère réaliser à nouveau parce que j’ai l’impression que c’est la prochaine étape, être derrière la caméra et racontez une histoire qui compte pour vous. «

Et elle n’a pas fini d’évoluer.

«J’ai toujours l’impression de grandir», dit-elle. « Plus je le fais, plus j’apprends toujours quelque chose de nouveau. Et j’ai l’impression d’avoir un nouveau sentiment de confiance parce que même si je le fais depuis longtemps, j’ai toujours l’impression d’être aller mieux. »