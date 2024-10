Soirées Boogie ne correspondait pas tout à fait au mode opératoire de Heather Graham au moment de son audition.

Le Austin Powers : l’espion qui m’a baisé La star a réfléchi sur sa décision de lire pour le drame de l’industrie du porno de Paul Thomas Anderson dans une interview avec Michael Rosenbaum sur son À l’intérieur de toi podcast. « J’ai grandi dans une famille religieuse, et ils me disaient : ‘Ne fais rien à caractère sexuel' », se souvient Graham. « Mais essayer d’être une femme à Hollywood au début de la vingtaine, au milieu de la vingtaine, et ensuite essayer de ne décrocher aucun rôle à caractère sexuel, c’est impossible. »

Heather Graham dans « Boogie Nights ».

Graham a défié les souhaits de sa famille après y avoir adhéré pendant longtemps. « J’avais refusé quelques contenus à caractère sexuel, puis j’ai vu d’autres personnes avoir de très bonnes carrières », a-t-elle déclaré. « J’ai juste dit : ‘On s’en fout. Je veux faire ça. Le scénario est incroyable' », a-t-elle déclaré à propos de Soirées Boogie.

Le choix de jouer la star du porno ingénue Rollergirl a finalement donné à Graham un élan professionnel significatif. « Au départ, ils avaient proposé ce rôle à quelqu’un de très célèbre qui l’avait refusé, et ensuite je l’ai obtenu, et cela a été un tournant majeur dans ma carrière », a-t-elle déclaré. (Terre de concessionL’histoire orale du film a révélé que Drew Barrymore et Tatum O’Neal étaient tous deux considérés pour jouer le rôle, et que Gwyneth Paltrow a confirmé qu’elle avait refusé l’occasion de jouer Rollergirl dans une interview avec Howard Stern.)

Rosenbaum a également demandé à Graham si elle devait retirer des vêtements pendant le processus d’audition. « Non, je ne dis pas que cela n’est jamais arrivé [to anyone]mais non, je lisais juste quelques scènes », a-t-elle déclaré. « Je veux dire, ils vous ont fait – ils disaient: ‘Il y a de la nudité dans ce rôle.’ Vous devez accepter de le faire et signer ce contrat indiquant que vous acceptez de le faire. Mais non, ils ne vous obligent pas à montrer vos seins. »

Heather Graham à la Mostra de Venise en 2022.

L’actrice a rappelé que tourner ses scènes de nu n’était pas une expérience particulièrement agréable. « C’était terrifiant », a-t-elle déclaré. « En tant que femme, je dois dire, même si vous dites : ‘D’accord. Eh bien, peut-être que je sais que parfois les hommes me trouvent attirante’, vous regardez tous les défauts. Vous dites : ‘Oh mon Dieu. Ils vont voir. » ces défauts. Je me souviens d’être assis dans ma caravane et de me dire : « Oh mon Dieu, j’ai tellement peur. »

Cependant, Graham a trouvé de la force en pénétrant dans l’état d’esprit de son personnage. « Vous essayez juste de sortir de votre tête et de vous demander simplement : » À quoi pense le personnage ? Je vais juste être ce personnage » « , se souvient-elle. « Je ne veux pas dire : ‘Heather Graham se sent nerveuse à propos de ce moment.’ Je veux que ce soit comme : « Je suis Brandy dans cette scène, et c’est ce que je fais. Oh, ce n’est pas grave et ces gens sont mes amis et ma famille. Cela fait partie de notre vie. J’essayais juste d’y penser comme le personnage y penserait. »

Graham a réitéré qu’elle adorait travailler sur le film. « Mon rôle était tellement amusant, j’ai passé un très bon moment », a-t-elle déclaré. L’actrice a également confirmé qu’elle ne savait pas patiner avant d’obtenir le rôle. « J’ai dû prendre des cours de roller et j’ai appris sur ce parking de Beverly Hills », a-t-elle déclaré. « Et chaque fois que je passe devant ce parking, je me dis : ‘C’est là que j’ai appris à faire du roller pendant Soirées Boogie!' »

Regardez la conversation complète entre Graham et Rosenbaum ci-dessus.