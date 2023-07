Heather Dubrow met en péril les amitiés de Tamra et Shannon – Hollywood Life

Voir la galerie





Heather Dubrowles amitiés de avec les dames semblaient ne tenir qu’à un fil à la fin de l’épisode du 12 juillet de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange. Elle a commencé le voyage au Montana sur des bases solides avec la plupart des femmes. Évidemment, elle a craché avec Taylor Amstrong n’était pas super, mais dans l’ensemble, elle s’amusait avec les dames. C’est jusqu’à ce que tout le monde commence à partager ses hauts et ses bas depuis l’escapade du groupe dans le Midwest.

Alors que Shannon Beador et Tamra Juge a eu les larmes aux yeux à cause de leur amitié ravivée et a appelé cette reconnexion leur «haut» du voyage, Heather a appelé cette même situation son «bas». Heather a essayé d’expliquer que lorsque Shannon est arrivée dans le groupe lors de la saison 9, elle et Tamra n’étaient pas dans un endroit formidable, alors elle s’est sentie vraiment « exclue » quand elles sont devenues rapidement amies. Et maintenant, elle a l’impression de revivre cela, après la réconciliation de Shannon et Tamra. Elle a dit qu’à certains moments de ce voyage, elle s’était sentie « vraiment triste » parce qu’ils s’amusaient sans elle. Mais au lieu de sympathiser avec elle, Tamra et Shannon ont été offensées par ce que Heather a dit. Surtout Shannon, qui a insisté sur le fait que Heather n’avait jamais été «exclue» de leurs lieux de rencontre dans le Montana. Tamra soupçonnait Heather de se sentir juste « jalouse », et quand Shannon s’est mise en colère contre ce qu’Heather avait dit, Heather s’est excusée et a dit qu’ils avaient dû « mal comprendre » ce qu’elle essayait de dire. Elle aime qu’ils soient à nouveau amis, elle ne veut tout simplement pas que cela la repousse. OK très bien.

Puis, quand il s’agissait de son « high », Heather a dit que c’était « peller s *** » avec Gina Kirschenheiter parce que cela lui a rappelé « à quel point tout le monde travaille dur et comment il faut toutes ces personnes différentes faisant tous ces différents emplois pour nous donner une belle nourriture et des vies incroyables, et nous avons tous notre place dans le monde, et ce n’est pas une mince affaire ». Heather pensait que ce qu’elle disait était très gentil, mais la plupart des dames se tortillaient sur leur chaise après avoir entendu ces mots sortir de la bouche de Heather.

« Attendez. Quoi, Heather ? C’est ainsi que vit l’autre moitié ? C’est ce que vous essayez de dire ? Tamra a demandé dans son confessionnal privé. Comme nous l’avons dit, Heather n’a pas eu un grand épisode. Et ça n’a fait qu’empirer quand Gina est rentrée chez elle avec son petit ami Travis Müllen et lui a dit que Heather aussi pissé son désactivé.

Au cours de ce même dîner dans le Montana, Heather a déclaré qu’elle ne savait pas combien de temps Travis voudra « supporter » Gina qui pleure sur son ex et leur séparation amère. Shannon a en fait commencé à dire la même chose, mais parce que les mots « supporter » sont sortis de la bouche de Heather et non de celle de Shannon, Gina s’est fâchée contre Heather. Elle l’a dit très clairement à Heather, puis est rentrée chez elle pour parler de Heather à Travis. Il a dit à Gina qu’elle pouvait pleurer sur son ex aussi longtemps qu’elle le voulait – il lui a promis qu’il ne la quitterait pas à cause de cela.

Il semble que beaucoup de ce que Heather voulait dire cette semaine ait été dit avec de bonnes intentions, mais la livraison était très décalée. Et nous craignons ce que cela peut conduire à aller de l’avant.

Quoi qu’il en soit, une fois que les dames sont rentrées au CO, Jenifer Pedranti a annoncé la nouvelle à son petit ami Ryan Boyajian que son passé – qu’il soit vrai ou non – était le sujet de conversation de la ville. Ryan ne pouvait pas croire que Tamra l’accuserait d’avoir dit qu’il voulait coucher avec elle. Il ne pouvait pas non plus croire que Tamra pensait qu’il enverrait délibérément une photo publicitaire à une amie de Jenn derrière son dos. Ceci, bien sûr, est le même homme qui a dit à Jenn qu’il était un tricheur régulier. Comment Tamra ose-t-elle penser une chose pareille ! Jenn, bien sûr, se range du côté de son homme, mais nous commençons à voir des drapeaux rouges. De plus, Eddie Judge a dit à Tamra que lui aussi avait entendu dire que Ryan était connu pour s’en prendre aux femmes mariées. Alors pourquoi Ryan dit-il que Tamra est folle d’insinuer une telle chose ? Nous devrons voir comment le reste se déroulera au fil de la saison.

