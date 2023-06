‘Heather Dubrow du RHOC parle du drame de Taylor Armstrong: Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : bravo

Le drame entre Heather Dubrow et Taylor Amstrong sur Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange a été surprenant pour tout le monde, y compris Heather elle-même. L’ancienne actrice est apparue dans le dernier épisode de HollywoodLa Viec’est Faites attention, Puh-Lease podcast et a abordé sa tension avec Taylor, qui a commencé lorsque Taylor a offert à Heather un rôle dans son nouveau film lorsqu’ils étaient sur le bateau dans l’épisode 2. Mais comme Heather l’a répété sur le podcast, elle pensait qu’elle acceptait l’offre de Taylor était simplement » des plans ivres ” qui ne se concrétiserait pas.

« Nous sommes sur ce bateau. J’étais définitivement trop servi moi-même. Je sais que j’étais le grand interrupteur, mais j’ai juste été martelé. J’étais heureuse », a déclaré Heather EXCLUSIVEMENT, faisant référence à Emilie SimpsonLe commentaire louche de Heather interrompant les conversations. « Et puis elle [Taylor] m’a appelé dans la voiture en rentrant chez moi. Et puis vous avez vu tous nos messages texte les uns aux autres », a ajouté Heather. « J’étais comme, ‘Tu étais sérieux?’ Je veux dire, elle savait que je ne pensais pas qu’elle était sérieuse.

Heather a expliqué que l’ancien Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills La star ne lui a jamais fait d’offre formelle pour rejoindre le film, c’est pourquoi elle ne l’a pas pris au sérieux. «Alors je me suis dit: ‘Ce n’est pas à propos de moi. C’est à propos de vous. Vous faites le film. Gardons l’attention sur vous. Soyons ici pour vous aider », a déclaré Heather. « J’ai quitté cette séance de coaching avec elle et Lauren sur une bonne note. Cela m’a presque fait dire: ‘Wow, j’avais oublié à quel point j’aime jouer. Ça me manque vraiment. ”

Mais l’humeur de Heather sur la situation avec Taylor a changé lors du voyage du casting au Montana, qui commence dans l’épisode 4. Aperçu pour l’épisode montre Taylor saccageant Heather à Juge Tamra. Dans la scène, Taylor imite Heather et affirme que sa co-star « a laissé le script f ****** sur la table ».

Heather a confirmé sur le podcast qu’elle n’avait pas accepté le scénario du film de Taylor car le rôle ne lui avait pas été proposé par un supérieur. « Pourquoi devrais-je prendre un script pour une chose dans laquelle je ne suis pas impliqué? » dit Heather. « S’ils m’avaient appelé, ils enverraient un script et ce serait le script le plus à jour. C’était étrange. Il n’y a jamais eu de véritable lien avec ce projet. Et d’ailleurs, après cette dernière année, il n’y en a toujours pas eu. Personne ne m’a jamais tendu la main. »

Lorsque nous avons demandé à Heather si elle pensait que Taylor commençait un drame pour un «scénario», la mère de quatre enfants a répondu: «Ouais».

Les fans sont sur le point de voir Heather et Taylor exploser l’un sur l’autre dans le Montana. Dans l’aperçu de l’épisode du 28 juin, Heather dit à Taylor: « Tu m’as offert quelque chose qui n’était pas à toi de m’offrir, puis pour parler de ma carrière, va te faire foutre. » Avant la diffusion de l’épisode, Heather a déclaré sur le podcast qu’elle ne savait toujours pas comment les choses avaient si mal tourné entre elle et Taylor.

«Je suis allé chez Taylor, nous avons passé une très bonne journée où nous avons travaillé sur son scénario et j’ai lu avec elle et nous avons passé un bon moment et je suis parti sur une bonne note. Et puis vous voyez un morceau de cela, mais certains d’entre nous sont allés faire du shopping, et j’ai commencé à avoir une idée que cela devenait une chose, ce qui m’a choqué », a expliqué Heather. « Et puis nous sommes arrivés au Montana, et vous devrez voir ce qui se passe là-bas, mais je pensais que c’était géré, et ce n’était pas le cas. »

L’interview complète de Heather sur le Faites attention, Puh-Lease ! podcast est maintenant disponible sur Apple Podcasts et Spotify. Heather partage ses sentiments sur Tamra et Shannon Beadorle drame, sa tension avec Gina Kirschenheiteret beaucoup plus!

