Heather Dubrow célèbre l’anniversaire de son mari après son accident vasculaire cérébral – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Bien que Terry Dubrow65 ans, a subi un mini-accident vasculaire cérébral le mois dernier, sa femme, Heather Dubrow54 ans, était d’humeur à fêter son anniversaire le 14 septembre ! Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange La star s’est rendue sur Instagram pour partager un carrousel de photos avec son mari depuis 24 ans et leurs quatre enfants. « JOYEUX ANNIVERSAIRE @drdubrow !!!! Nous vous aimons tous tellement… et cette année, je suis encore plus reconnaissante de vous célébrer », a-t-elle jailli, accompagnée de trois émojis en forme de cœur.

Dans la première diapositive de l’hommage d’anniversaire de Heather, les fiers parents ont posé aux côtés de leurs quatre enfants : Max.19, pseudo19, Kat16 ans, et As12. La célèbre famille a dîné ensemble dans un restaurant pour le Bâclé journée spéciale de la star. Le reste du message comprenait des photos du couple Bravo bien-aimé tirées de moments de l’émission de téléréalité à succès.

Peu de temps après que la beauté brune ait partagé la publication avec ses 1,6 million de followers, beaucoup d’entre eux ont profité des commentaires pour souhaiter un joyeux anniversaire à Terry. « J’adore une Vierge !! » Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills étoile Sutton Stracke, 51 ans, s’est exclamé. Pendant ce temps, Heather RHOC co-star, Jennifer Pedranti, est également intervenu pour envoyer un peu d’amour à Terry. « Joyeux anniversaire Terry !!! » » a écrit la beauté blonde. L’une des notes les plus douces était celle de la fille de Terry, Max, elle-même qui a écrit : « Je t’aime papa !!!! joyeux anniversaire. »

Les célébrations d’anniversaire ont lieu six semaines seulement après que Heather et Terry ont confirmé TMZ qu’il avait subi un mini-accident vasculaire cérébral la semaine précédente. Lorsqu’il a rappelé la peur de la santé E! Nouvelles le même jour, Terry s’est assuré de remercier sa femme pour lui avoir sauvé la vie. « Écoutez votre partenaire. S’ils sont préoccupés par quelque chose, ne discutez pas, n’ignorez pas et faites vérifier immédiatement », a-t-il déclaré au magazine après que Heather ait insisté pour qu’il consulte un médecin malgré ses réticences. « Ce qu’ils voient peut être très différent de ce que vous percevez. Soyez reconnaissant envers ceux qui vous aiment. J’aime ma femme, Dieu merci pour Heather et sa persévérance et son insistance. Elle m’a vraiment sauvé la vie.

Terry et sa femme ont révélé que les médecins avaient découvert qu’il avait un trou dans le cœur, également connu sous le nom de foramen ovale perméable (FOP). De plus, son équipe médicale l’a informé qu’« un caillot sanguin a traversé le FOP, s’est rendu jusqu’à son cerveau et a provoqué l’AIT ». Le 9 août, Heather a partagé un selfie avec son mari et s’est réjouie de lui dans la légende. «J’aime cet homme de tout mon cœur. Je suis plus que reconnaissante que Terry aille bien, cela aurait pu se passer très différemment. Si vous voyez quelqu’un présenter des symptômes semblables à ceux d’un AVC, emmenez-le à l’hôpital », a-t-elle légendé le message.