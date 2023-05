Heather Armstrong, maman blogueuse connue sous le nom de Dooce, décède à 47 ans

La blogueuse maman pionnière Heather Armstrong, qui a dévoilé ses luttes en tant que mère et ses combats contre la dépression et l’alcoolisme sur son site Dooce.com et sur les réseaux sociaux, est décédée à 47 ans.

Armstrong est décédée par suicide, a déclaré son petit ami Pete Ashdown à l’Associated Press, affirmant qu’il l’avait trouvée mardi soir à leur domicile de Salt Lake City.

Ashdown a déclaré qu’Armstrong était sobre depuis plus de 18 mois mais qu’il avait récemment fait une rechute. Il n’a pas fourni plus de détails.

Armstrong, qui a eu deux enfants avec son ancien mari et partenaire commercial, Jon Armstrong, a commencé Dooce en 2001 et en a fait une carrière lucrative. Elle a été l’une des premières et des plus populaires mamans blogueuses, écrivant franchement sur ses enfants, ses relations et d’autres défis.

Elle a exploité ses succès avec le blog, sur Instagram et ailleurs dans des offres de livres, publiant un mémoire en 2009, Ça a sucé et puis j’ai pleuré : comment j’ai eu un bébé, une panne et une margarita dont j’avais bien besoin.

Armstrong est apparue sur Oprah et figurait sur la liste Forbes des femmes les plus influentes dans les médias.

En 2012, les Armstrong ont annoncé qu’ils se séparaient. Ils ont divorcé plus tard cette année-là. Elle a commencé à sortir avec Ashdown, un ancien candidat au Sénat américain, il y a près de six ans. Ils vivaient avec les enfants d’Armstrong, Leta, 19 ans, et Marlo, 13 ans. Il a trois enfants d’un précédent mariage qui ont également passé du temps dans leur maison.

Armstrong ne s’est pas retenu sur Instagram et Dooce, ce dernier un nom qui découlait de son incapacité à épeler rapidement « mec » lors de discussions en ligne. Ses messages bruts et sans vergogne sur tout, de la grossesse et l’allaitement aux devoirs et au covoiturage, étaient souvent imprégnés de malédictions. Au fur et à mesure que sa popularité augmentait, les critiques des critiques augmentaient également, qui l’accusaient de mauvaise parentalité et pire encore.

L’un de ses messages sur Dooce parlait d’une victoire précédente sur l’alcool.

« Le 8 octobre 2021, j’ai fêté moi-même six mois de sobriété sur le sol à côté de mon lit, me sentant comme si j’étais un animal blessé qui voulait qu’on le laisse mourir seul », a écrit Armstrong. « Il n’y avait personne dans ma vie qui pouvait comprendre à quel point c’était une victoire symbolique pour moi, même si … une victoire pleine de larmes et de sanglots si violents qu’à un moment donné, j’ai pensé que mon corps allait se diviser en deux. Le chagrin m’a submergé dans des raz-de-marée de douleur. Pendant quelques heures, j’ai eu du mal à respirer.

Elle a poursuivi: « La sobriété n’était pas un mystère que je devais résoudre. C’était simplement regarder toutes mes blessures et apprendre à vivre avec. »

Dans ses mémoires, elle a décrit comment son blog a commencé comme un moyen de partager ses réflexions sur la culture pop avec des amis lointains. En un an, son public est passé de quelques amis à des milliers d’étrangers à travers le monde, écrit-elle.

De plus en plus, a déclaré Armstrong, elle s’est retrouvée à écrire sur sa vie personnelle et, éventuellement, sur un travail de bureau, et « à quel point je voulais étrangler mon patron, en utilisant souvent des mots et des phrases qui embarrasseraient un marin ».

C’est choquant d’apprendre que Heather Armstrong est décédée hier. Il est difficile de mettre des mots sur son influence sur la blogosphère. J’espère qu’elle est en paix et que ses enfants et ses proches trouvent du réconfort là où ils le peuvent. —@rgay

Son employeur a trouvé le site et l’a licenciée, a-t-elle écrit. Elle l’a retiré mais a recommencé six mois plus tard, écrivant sur son nouveau mari, Armstrong, et sur la façon dont le chômage les avait forcés à déménager de Los Angeles au sous-sol de sa mère dans l’Utah.

Elle était bientôt enceinte. La grossesse offrait « un trésor sans fin » de contenu, a-t-elle écrit, « mais je croyais vraiment que j’abandonnerais tout une fois que j’aurais eu le bébé ».

Elle ne l’a pas fait, mais a fait la chronique de ses hauts et de ses bas en tant que nouvelle mère.

« Je ne pense pas que j’y aurais survécu si je n’avais pas raconté mon histoire et tendu la main pour surmonter la solitude », a-t-elle écrit.

‘La reine des mamans blogueuses’

Armstrong a été élevé dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, mais a quitté la religion il y a des années. Elle a souffert de dépression chronique pendant une grande partie de sa vie, selon son livre. En 2017, après la rupture de son mariage, la star d’Internet surnommée « la reine des mamans blogueuses » par le New York Times Magazine a connu une chute de popularité.

Sa dépression s’est aggravée, l’amenant à s’inscrire à un essai clinique à l’Institut neuropsychiatrique de l’Université de l’Utah, selon une interview qu’elle a accordée à Vox. Elle a été placée dans un coma chimiquement induit pendant 15 minutes à la fois pendant 10 séances.

« J’avais l’impression que la vie n’était pas censée être vécue », a déclaré Armstrong à Vox. « Quand vous êtes aussi désespéré, vous essayez n’importe quoi. Je pensais que mes enfants méritaient d’avoir une mère heureuse et en bonne santé, et j’avais besoin de savoir que j’avais essayé toutes les options pour être cela pour eux. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide :