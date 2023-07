Heather Anderson: Une maladie cérébrale dégénérative CTE découverte chez une athlète féminine pour la première fois | Nouvelles du monde

Une footballeuse australienne est devenue la première athlète féminine à être diagnostiquée avec la maladie dégénérative du cerveau CTE dans une découverte historique pour le sport féminin.

Heather Anderson, qui a joué pour Adélaïde dans la compétition féminine de la Ligue australienne de football, s’est suicidée en novembre 2022 à l’âge de 28 ans.

Des chercheurs de l’Australian Sports Brain Bank (ASBB), cofondée par la Concussion Legacy Foundation, ont depuis diagnostiqué chez Anderson une encéphalopathie traumatique chronique (CTE) de bas stade et trois lésions cérébrales.

La maladie, qui ne peut être diagnostiquée qu’à titre posthume, peut entraîner une perte de mémoire, une dépression et de violentes sautes d’humeur.

Il a été trouvé chez des athlètes, des vétérans de combat et d’autres personnes ayant subi des traumatismes crâniens répétés.

La Concussion Legacy Foundation a déclaré qu’Anderson est la première athlète féminine à avoir eu un CTE.

Michael Buckland, directeur de l’ASBB, a déclaré: « Il y avait de multiples lésions CTE ainsi que des anomalies presque partout où j’ai regardé dans son cortex. Il était impossible de le distinguer des dizaines de cas masculins que j’ai vus. »

Mardi, M. Buckland a déclaré à l’Australian Broadcasting Corporation que le diagnostic était une étape vers la compréhension de l’impact des années passées à pratiquer des sports de contact sur le cerveau des femmes.

Il a déclaré: « Bien que nous trouvions le CTE chez les hommes depuis un certain temps, je pense que c’est vraiment la pointe de l’iceberg et c’est un véritable drapeau rouge que maintenant les femmes participent (au sport de contact) tout comme les hommes, que nous allons commencer à voir de plus en plus de cas de CTE chez les femmes. »

M. Buckland a co-écrit un rapport sur ses découvertes avec le neurologue Alan Pearce.

« Malgré le fait que nous savons que les femmes ont des taux plus élevés de commotions cérébrales, nous n’avons en fait aucune preuve à long terme jusqu’à présent », a déclaré M. Pearce.

« Il s’agit donc d’une étude de cas très significative. »

Anderson a eu au moins une commotion cérébrale diagnostiquée alors qu’elle disputait huit matchs au cours de la saison victorieuse d’Adélaïde en 2017. Elle avait joué dans la ligue de rugby et les règles australiennes, commençant dans les sports de contact à l’âge de cinq ans.

Elle a pris sa retraite de la compétition féminine professionnelle de la Ligue australienne de football après la saison 2017 en raison d’une blessure à l’épaule avant de retourner travailler comme médecin de l’armée.

Le PDG de la Concussion Legacy Foundation, Chris Nowinski, a déclaré: « Le premier cas de CTE chez une athlète féminine devrait être un signal d’alarme pour le sport féminin.

« Nous pouvons prévenir la CTE en prévenant les impacts répétés sur la tête, et nous devons entamer un dialogue avec les leaders du sport féminin aujourd’hui afin que nous puissions sauver les futures générations d’athlètes féminines de la souffrance. »

M. Buckland a remercié la famille d’avoir fait don du cerveau d’Anderson et a déclaré qu’il espérait que « davantage de familles suivraient leurs traces afin que nous puissions faire progresser la science pour aider les futurs athlètes ».

En savoir plus sur Sky News

Greta Thunberg risque la prison

Au moins 16 morts dans une fuite de gaz présumée en Afrique du Sud

Il y a eu une prise de conscience et des recherches croissantes sur le CTE dans le sport depuis 2013, lorsque la Ligue nationale de football aux États-Unis a réglé des poursuites judiciaires – pour un coût à l’époque de 765 millions de dollars – de milliers d’anciens joueurs qui ont développé une démence ou d’autres problèmes de santé liés à une commotion cérébrale. .

En juillet 2017, un rapport a révélé 99% de tous les joueurs de la NFL ont un CTE – avec 110 des 111 joueurs trouvés atteints de la maladie.

Cependant, le rapport, publié par le Journal of the American Medical Association, était basé sur les cerveaux de personnes décédées donnés à une banque de cerveaux de Boston. Les résultats n’ont pas suggéré que le CTE soit commun à tous les joueurs de football américain.

En mars de cette année, une étude menée par des chercheurs en Suède a révélé les joueurs de football sont une fois et demie plus susceptibles de développer une démence que les populations générales. L’étude n’a pas examiné le CTE.

Pendant ce temps, une étude de l’Université de Glasgow en octobre 2022 a révélé que les anciens joueurs de rugby internationaux couraient un risque beaucoup plus élevé de développer une maladie neurodégénérative.

Toute personne se sentant émotionnellement en détresse ou suicidaire peut appeler les Samaritains pour obtenir de l’aide au 116 123 ou envoyer un e-mail à [email protected] au Royaume-Uni. Aux États-Unis, appelez la succursale Samaritans de votre région ou le 1 (800) 273-TALK.