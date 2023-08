"Heath Streak n’est pas mort": Le message d’un ancien coéquipier du Zimbabwe suscite la confusion

Quelques heures après avoir annoncé la mort du joueur de cricket zimbabwéen Heath Streak sur X, son ancien coéquipier Henry Olonga a déclaré dans un deuxième message que la légende était vivante. Henry Olonga a déclaré dans son nouveau poste que « les rumeurs de la mort de Streak étaient grandement exagérées » et qu’il avait eu des nouvelles de lui. Parler à MidiStreak a même confirmé avoir été blessé par la rumeur.

« Je peux confirmer que les rumeurs sur la disparition de Heath Streak ont ​​été grandement exagérées. Je viens d’avoir de ses nouvelles. Le troisième arbitre l’a rappelé. Il est bien vivant », lit-on dans le nouveau tweet d’Olonga.

Je peux confirmer que les rumeurs sur la disparition de Heath Streak ont ​​été grandement exagérées. Je viens de l’entendre. Le troisième arbitre l’a rappelé. Il est très vivant les gens. pic.twitter.com/LQs6bcjWSB – Henri Olonga (@henryolonga) 23 août 2023

C’est son tweet de ce matin, maintenant supprimé, qui a déclenché des rapports et des messages sur la « disparition » de Heath Streak. Un certain nombre de joueurs de cricket zimbabwéens et internationaux s’étaient tournés vers X (anciennement Twitter).

« Triste nouvelle que Heath Streak est passé de l’autre côté. Légende RIP @ZimCricketv. .. », a posté Olonga.

Triste nouvelle que Heath Streak est passé de l’autre côté. DÉCHIRER @ZimCricketv légende. Le plus polyvalent que nous ayons produit. Ce fut un plaisir de jouer avec vous. Rendez-vous de l’autre côté quand mon sort de bowling prendra fin… – Henri Olonga (@henryolonga) 22 août 2023

Streak est l’un des joueurs de cricket les plus décorés de son temps, représentant le Zimbabwe dans 65 tests, 189 ODI tout en marquant 4933 points et en prenant 455 guichets pour son pays dans tous les formats. Streak, à ce jour, reste le seul joueur du Zimbabwe avec un double de 1000 courses et 100 guichets dans les tests et 2000 courses et 200 guichets dans les ODI. Un certain nombre de ses records inspirent toujours les joueurs de cricket, non seulement au Zimbabwe mais dans le monde entier.

Streak, qui a reçu un diagnostic de cancer du côlon et du foie, a vu son état se détériorer en mai, incitant sa famille à l’hospitaliser immédiatement. Certains de ses coéquipiers se sont rendus sur X (anciennement) Twitter pour publier la nouvelle de sa disparition. L’ancien stimulateur zimbabwéen Henry Olonga s’est rendu plus tôt sur « X » pour partager la nouvelle.

Le joueur de cricket Sean Williams a écrit que son cœur était brisé.

« Streaky. Aucun mot ne peut expliquer ce que vous et votre famille avez fait pour le mien et pour beaucoup d’autres. Nos cœurs sont brisés, vous laissez derrière vous une belle famille et un héritage à la hauteur de nous ! Vous nous manquerez, nous vous aimons beaucoup. Reposez-vous en paix », a-t-il écrit.

strié

Aucun mot ne peut expliquer ce que vous et votre famille avez fait pour la mienne et bien d’autres

Nos cœurs brisés, vous laissez derrière vous une belle famille et un héritage à la hauteur de nous !

Tu vas nous manquer nous t’aimons tendrement

Repose en paix pic.twitter.com/2sXz4WNqu7 —Sean Williams (@sean14williams) 22 août 2023

La famille de Streak avait confirmé plus tôt qu’il luttait contre le cancer et suivait un traitement.

« Heath a un cancer et suit un traitement par l’un des oncologues les plus respectés d’Afrique du Sud », a déclaré sa famille dans un communiqué à l’époque.

« Il reste de bonne humeur et continuera à combattre cette maladie dans la même veine que celle à laquelle ses adversaires ont été confrontés pendant ses jours vénérés sur le terrain de cricket. »