Heath Ledger Connection, les deux visages d’Harvey Dent

ALERTE SPOILER: Cet article contient des spoilers majeurs sur la fin de « Joker : Folie un Deux»à l’affiche actuellement dans les salles.

Joaquin Phoenix se maquille à nouveau en clown dans « Joker: Folie à Deux », la suite de sa performance oscarisée de 2019. Cette fois, il est rejoint par sa compatriote oscarisée Lady Gaga, qui incarne un autre méchant emblématique de DC Comics, Harley Quinn.

La suite de la bande dessinée se déroule après les événements de « Joker », avec le clown tueur de Phoenix, Arthur Fleck, jugé pour les meurtres qu’il a commis dans le premier film. Son avocate, interprétée par Catherine Keener, affirme qu’Arthur et Joker sont deux personnes différentes. Elle affirme qu’après des années de maltraitance pendant son enfance, Arthur a développé un alter ego distinct de son propre esprit. L’accusation est dirigée par le procureur adjoint Harvey Dent, interprété par la star de « Industrie » Harry Lawtey, qui sera plus tard connu sous le nom de méchant défiguré Two Face dans les bandes dessinées Batman.

Le jury se range du côté de Dent et condamne Arthur pour meurtre. Cependant, avant que le procès ne puisse continuer, une bombe explose à l’extérieur de la salle d’audience, plongeant la ville dans le chaos. Arthur s’échappe brièvement avec l’aide de deux fidèles du Joker, mais il est bientôt capturé par la police et ramené à l’asile d’Arkham. En outre, il semble que le visage d’Harvey ait été blessé lors de l’explosion de la salle d’audience, ce qui pourrait le préparer à devenir Two Face à l’avenir.

Le film se termine sur une note sanglante, alors qu’Arthur est pris en embuscade le lendemain par un patient d’Arkham riant et clairement fou. Le détenu, joué par Connor Storrie, raconte une blague à Arthur puis le poignarde à plusieurs reprises au ventre. Arthur tombe, saignant abondamment et semble mourir. Derrière lui, le psychopathe anonyme rit de manière incontrôlable et grave un sourire de Glasgow sur son visage avec un couteau.

De nombreux fans de DC ont émis l’hypothèse que le tueur d’Arthur pourrait être un hommage au Joker de Heath Ledger dans « The Dark Knight », car ils portent tous deux les mêmes cicatrices noueuses autour de la bouche. « Joker » de Todd Phillips et la trilogie « Batman » de Christopher Nolan se déroulent dans des périodes et des univers différents, il est donc peu probable que le personnage de Storrie soit lié à celui de Ledger.

Dans « The Dark Knight », l’histoire du Joker de Ledger est en grande partie inconnue et il propose différents récits sur la façon dont il a obtenu ses cicatrices au visage. Au début du film, il dit que son père l’a coupé ivre lorsqu’il était enfant, mais plus tard, il dit que les cicatrices lui ont été infligées après que sa femme ait reçu un sourire de Glasgow pour sa dette de jeu. « The Dark Knight » a également eu lieu dans les années 2000, tandis que les films « Joker » se sont déroulés dans les années 80, ce qui ne prouve pas que le personnage de « Folie à Deux » soit autre chose qu’un clin d’œil au rôle oscarisé de Ledger.

Il semblerait que Phoenix raccroche son costume rouge et son maquillage de clown avec « Folie à Deux ». Les films « Joker » ont existé dans leur propre monde, sans aucun lien avec « The Batman » de Matt Reeves ou avec l’univers DC redémarré de James Gunn et Peter Safran, il est donc peu probable que le personnage de Phoenix soit ressuscité ou revisité. La prochaine fois que nous pourrons voir un Joker en live-action, ce sera peut-être lorsque Barry Keoghan reprendra finalement son rôle de la scène finale de « The Batman », peut-être dans la suite de Reeves en 2026.