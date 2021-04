La milieu de terrain internationale féminine américaine Tobin Heath a subi un revers à son retour de blessure et ne jouera plus pour le club de Manchester United cette saison, ont confirmé des sources à ESPN.

le BBC a été le premier à annoncer la nouvelle.

Heath a raté les trois derniers mois en raison d’une blessure à la cheville, et bien qu’elle se soit remise de cette maladie, elle a maintenant subi une blessure au genou. Des sources ont confirmé que Heath était retournée aux États-Unis pour poursuivre sa cure de désintoxication dans l’espoir d’être prête pour un camp d’entraînement en juin avec l’USWNT avant les Jeux olympiques de Tokyo cet été.

Heath, 32 ans, n’a pas encore comparu aux États-Unis en 2021.

En ce qui concerne l’avenir de Heath avec Manchester United, le manager des Red Devils, Casey Stoney, a ajouté qu’il n’y avait pas eu de décision quant à savoir si Heath signerait un nouveau contrat.

« Nous avons eu un minimum de conversations », a déclaré Stoney à la BBC. « Elle se concentre actuellement sur la réadaptation. Je serai en contact avec elle pendant qu’elle [in the U.S.] et nous aurons d’autres discussions à l’avenir. Pour le moment, il n’y a pas de décision. «

Heath représente les États-Unis depuis 2008, marquant 33 buts en 169 apparitions internationales. L’un de ces buts est survenu lors de la finale de la Coupe du monde 2015 au cours de laquelle les États-Unis ont battu le Japon 5-2.