Le milieu de terrain de l’USWNT et de Manchester United, Tobin Heath, sera absent pendant 10 à 12 semaines en raison d’une blessure à la cheville, a confirmé vendredi le manager Casey Stoney, la déclarant hors de la compétition pour la SheBelieves Cup.

Heath, 32 ans, a été blessé à l’entraînement juste avant le choc de la Super League féminine de United contre Chelsea le 17 janvier.

« Malheureusement, il est plus long », a déclaré Casey lors d’une conférence de presse. « Nous envisageons de 10 à 12 semaines après la blessure.

« Cela fait partie du jeu. Elle était une grande joueuse pour nous, donc c’est une grosse défaite. Mais, comme toutes les blessures, je dis toujours que c’est une fenêtre d’opportunité pour quelqu’un d’autre.

« Décevant pour elle, mais elle est toujours très influente dans notre environnement et nous travaillerons dur pour la ramener le plus en sécurité et le plus rapidement possible. »

La SheBelieves Cup se déroule du 18 au 24 février. Heath, aux côtés de son coéquipier de United, Christen Press, avait précédemment choisi de ne pas retourner aux États-Unis pour le camp de janvier de Vlatko Andonovski.

Andonovski n’a pas encore annoncé sa liste pour le tournoi où l’USWNT affrontera l’Argentine, le Brésil et le Canada après le retrait du Japon en raison de problèmes de COVID-19.

Il y avait des nouvelles plus positives pour Sam Mewis de Manchester City, car le manager Gareth Taylor a confirmé que sa blessure n’était pas aussi grave qu’on le craignait initialement.

Mewis a boité lors de la victoire amicale 6-0 de l’USWNT contre la Colombie le 22 janvier et a été montrée avec de la glace serrée autour de sa cheville.

« Sam est de retour et je pense que ça marche en quelque sorte avec un scan qui est une sorte de vestige d’une vieille blessure et qui est une sorte de nouvelle blessure, parce qu’elle montre assez bien pour être honnête », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse sur Vendredi.

« Elle a l’air bien. Elle a subi quelques contrôles. Je pense que ce week-end [against West Ham] sera trop tôt pour elle, mais il y a une réelle possibilité qu’elle soit de retour à la fin de la semaine prochaine et prête pour le match après cela. «

Taylor a déclaré qu’il était important de ne pas trop charger les joueurs mais aussi d’écouter leur instinct au sujet des blessures.

« Nous devons nous assurer de ne pas trop pousser les joueurs trop tôt, mais Sam est une personne très positive », a ajouté Taylor. «Même lorsqu’elle a appris la nouvelle de sa blessure, elle a estimé que c’était mieux que ce que cela montrait. Cela en dit long sur la personne [she is] vraiment.

« C’est une personne très positive et elle travaille très dur pour se réintégrer. »