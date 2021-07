Heath de l’USWNT, Carpenter de Matildas, Weir de l’équipe GB parmi les joueurs olympiques à surveiller

Alors que la compétition de football masculin aux Jeux olympiques est souvent l’occasion d’avoir un aperçu de certains talents émergents, la compétition féminine regorge de noms à la fois nouveaux et reconnaissables.

Sans limite d’âge dans la com féminine, les pays choisissent leurs meilleures stars et, avec des équipes élargies cette année en raison des précautions COVID-19 – les entraîneurs peuvent amener 22 joueuses mais doivent en choisir 18 pour la journée – il y aura encore plus de talents exposés à Tokyo.

Avec le retour de nombreux piliers du jeu, il y a aussi plusieurs jeunes espoirs qui chercheront à se faire un nom. Alors que l’équipe nationale féminine des États-Unis a la meilleure prétention d’être la favorite du tournoi – elle cherche à entrer dans l’histoire en devenant la première équipe à remporter une Coupe du monde et une médaille d’or olympique consécutivement – il y a 11 autres nations à la recherche pour les faire dérailler.

Voici les choix d’ESPN des joueurs qui pourraient être ceux à surveiller pendant la compétition.

Alors que Tobin Heath et l’USWNT sont les favoris pour la médaille d’or, il y aura beaucoup de puissance à Tokyo. Howard Smith/ISI Photos/Getty Images

Chistiane Endler (Chili)

La joueuse chilienne de l’année à six reprises a souvent été décrite comme l’une des meilleures gardiennes de but au monde et son expérience sera nécessaire alors qu’elles affrontent les prétendants aux médailles le Canada et la Grande-Bretagne dans leur groupe, ainsi que les hôtes du Japon. Elle n’a encaissé que quatre buts en Division 1 Féminine la saison dernière et a aidé le Paris Saint-Germain à remporter le championnat pour la première fois. Cela lui a valu de déménager dans les mastodontes européens de Lyon. La distribution d’Endler est l’un de ses atouts les plus forts et, parallèlement à sa confiance dans la défense des coups de pied arrêtés, elle est toujours à surveiller.

Caroline Weir (Équipe GB)

L’équipe de Grande-Bretagne est souvent dominée par des joueuses anglaises, mais c’est un témoignage du talent de l’écossaise Caroline Weir qu’elle serait le premier nom sur la feuille d’équipe de nombreuses personnes. Le milieu de terrain offensif est connu pour avoir marqué des buts époustouflants depuis le bord de la surface, faisant des comparaisons avec Eric Cantona de ses coéquipiers. En plus de marquer, c’est sa capacité technique qui fait de Weir un élément important de l’équipe de Hege Riise. Elle a un taux de réussite de plus de 85 % et est confiante avec le ballon à ses pieds, avec une moyenne de 60 à 70 touches par match. Avec une grande partie de l’équipe composée de ses coéquipiers de Manchester City, elle est bien placée pour marquer d’autres buts dignes du prix Puskas.

Caroline Weir est un rouage clé de l’équipe de Grande-Bretagne. Lynne Cameron – La FA/La FA via Getty Images

Mana Iwabuchi (Japon)

Il y a eu de la surprise dans certains quartiers quand Iwabuchi a choisi de rejoindre Aston Villa la saison dernière. L’attaquant expérimenté a joué avec certains des meilleurs au monde. Elle n’a réussi que deux buts, mais sa moyenne de plus de 70 touches par jeu montre qu’elle a investi dans le jeu de construction. Un grand déménagement à Arsenal au début de l’été – où elle retrouvera d’anciennes coéquipières du Bayern Munich Vivianne Miedema et Lisa Evans – lui donnera, espérons-le, plus d’opportunités de briller et pas de meilleure façon de commencer qu’avec le Japon au Jeux olympiques. Précise et délibérée sur le ballon, elle représente une sérieuse menace.

2 Liés

Lieke Martens (Pays-Bas)

Vivianne Miedema est souvent présentée comme la star de l’équipe des Pays-Bas et bien que son record de buts parle de lui-même, il y a beaucoup d’autres talents dans l’équipe des champions d’Europe. Un de ces noms qui ressort est Martens, qui a remporté la Primera Iberdrola et la Ligue des champions cette saison avec Barcelone. La domination du club catalan à domicile et à l’étranger était sans égal et Martens a joué un rôle essentiel pour amener l’équipe à ce point. Élégante sur le ballon, elle aime jouer large avant d’utiliser ses capacités techniques soit pour se placer derrière les défenses, soit pour tirer. Les Pays-Bas ont sans doute le groupe le plus facile de la compétition – avec des matches prévus contre la Chine, le Brésil et la Zambie – mais cela ouvre les choses à des moments magiques de Martens.

Ellie Carpenter (Australie)

La jeune joueuse australienne s’est fait un nom remarquable en Europe et ses compétences seront nécessaires alors que son équipe affrontera l’un des groupes les plus difficiles du tirage au sort. Les Matildas ont eu du mal dans les matchs à l’approche des Jeux olympiques, mais Carpenter a toujours été un joueur hors pair. Avec des oppositions bien conscientes de la menace de la star de l’équipe Sam Kerr, avoir d’autres options pour l’avenir a été la clé et la capacité de Carpenter à décoller l’aile de la défense et à transformer l’attaquant n’a fait qu’accroître son utilité pour Tony Gustavsson. Bien qu’elle soit la cinquième plus jeune de l’équipe, elle apporte un style de jeu mature qui, s’il est utilisé correctement, pourrait être un élément clé du succès des Matildas.

Les Matildas auront besoin d’Ellie Carpenter pour continuer sa forme exceptionnelle. Masashi Hara/Getty Images

Magda Eriksson (Suède)

La capitaine de Chelsea a mené son club à la gloire nationale et avec la Suède considérée comme l’un des principaux challengers de l’USWNT pour entrer dans l’histoire, son expérience va être cruciale. L’équipe est remplie de jeunes talents passionnants comme Hanna Bennison, mais l’importance d’Eriksson ne peut pas être sous-estimée. Elle faisait partie de l’équipe qui a remporté l’argent à Rio 2016 et après une défaite décevante contre Barcelone en finale de la Ligue des champions, Eriksson sera à la recherche de l’argenterie. Techniquement, elle est très douée, Emma Hayes disant souvent qu’elle pourrait faire carrière comme entraîneure, tel est le niveau de son cerveau footballistique. Regardez-la diriger la défense suédoise contre certains des meilleurs attaquants du monde et émerveillez-vous de la façon dont elle semble savoir ce qu’ils sont sur le point de faire avant même de faire un geste.

Tobin Heath (États-Unis)

Tobin Heath est loin d’être un nom moins connu mais elle a connu une saison difficile avec des blessures. Ayant raté la seconde moitié de la saison de la Super League féminine avec Manchester United, elle a fait face à une course pour se mettre en forme à temps pour les Jeux olympiques. Il y avait un point d’interrogation quant à savoir si Vlatko Andonovski avait eu raison de la choisir pour voyager, mais elle a répondu à tout cela et plus encore avec son retour contre le Mexique. Deux buts en deux matchs ont montré qu’elle est prête à concourir pour une place de titulaire et après une si longue période, nous pourrions avoir droit à de la magie Heath à Tokyo. Faites attention à ce qu’elle vole le ballon à l’adversaire et se faufile à travers la défense avant de lancer une frappe puissante qui laisse même les meilleurs gardiens coincés sur place.