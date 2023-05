Heat vs Celtics: cotes du match 1, prévisions, calendrier, chaîne de télévision

Boston a décroché son billet pour une deuxième finale consécutive de la Conférence de l’Est, et maintenant le match est fixé : Heat vs Celtics.

Des stars comme Jayson Tatum et Jaylen Brown ont ouvert la voie au succès des Celtics lors des séries éliminatoires. Contre les 76ers, Tatum a marqué un record de 51 points dans le NBA Game 7, et Brown a une moyenne de 24,6 points par match. À Pari FOXles Celtics sont les favoris pour remporter le titre NBA à +100.

Boston fait face à un adversaire improbable à Miami. Les Heat ont explosé en séries éliminatoires, battant les Milwaukee Bucks en cinq matchs et les New York Knicks en six. Et Miami – dirigé par Jimmy « Buckets » Butler – a réussi à faire tout ce ravage sur la NBA à l’Est en tant que huitième tête de série. Actuellement, le Heat a la quatrième meilleure cote pour remporter le trophée Larry O’Brien à +1400.

Miami maintiendra-t-il la séquence chaude ou les Celtics refroidiront-ils Butler & Co.? Voici un aperçu de la série du point de vue des paris, avec des cotes de Pari FOX :

Heat aux Celtics, 20 h 30 HE mercredi, TNT (ouverture de la série)

Écart de points : Celtics -7.5 (Celtics favorisé pour gagner par plus de 7,5 points, sinon couvrir Heat)

Ligne d’argent : Celtics -345 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 12,90 $ au total) ; Heat +230 outsiders pour gagner (pariez 10 $ pour gagner 33 $ au total)

Score total supérieur/inférieur : 210 points marqués par les deux équipes combinées

chaleur de Miami MIA +8.0

+230

o210

Celtics de Boston BOS -8.0

-357

u210



GAGNANT DE LA SÉRIE

Celtics : -556 (misez 10 $ pour gagner 11,80 $ au total)

Chaleur: +375 (misez 10 $ pour gagner 47,50 $ au total)

Horaire et partitions de la série (tous les horaires à 20h30 HE, TV TNT) :

Jeu 1 : Chaleur aux Celtics, mercredi

Jeu 2 : Chaleur aux Celtics, vendredi

Jeu 3 : Celtics à Heat, dimanche

Jeu 4 : Celtics à Heat, 23 mai

Jeu 5 : Heat aux Celtics, le 25 mai *

Jeu 6 : Celtics à Heat, 27 mai *

Jeu 7 : Heat aux Celtics, le 29 mai *

* = si nécessaire

Choisissez via l’analyste des paris sportifs FOX Jason McIntyre :

Un autre match revanche de la bulle, et c’est la troisième fois que les deux se rencontrent en séries éliminatoires au cours des quatre dernières années. Miami est considérablement dépassé ici avec Tyler Herro qui ne devrait pas jouer dans la série. Oui, Miami avait six joueurs en moyenne à deux chiffres contre les Knicks, mais suivre l’offensive douce de New York est une chose. Boston, en revanche, est un mastodonte offensif. Oui, les Celtics ont été poussés à sept matchs par Philadelphie, mais deux de ces matchs ont été des victoires de dernière minute pour les 76ers. Cette série n’aurait jamais dû aller jusqu’à sept.

Il y a un scénario ici où Boston essuie le sol avec Miami en cinq, et un balayage n’est pas exclu non plus. Le problème, bien sûr, est que Jimmy Butler est le joueur le plus engagé sur le terrain. Mes excuses à mon joueur préféré des Celtics de tous les temps, Jayson Tatum. Je déteste parier contre lui.

Mais que pouvez-vous attendre de Kyle Lowry, 36 ans ? Heat Culture est une chose merveilleuse, mais Caleb Martin, Max Strus et Gabe Vincent n’auront pas les regards ouverts qu’ils ont eu contre les Knicks parce que Boston n’aura pas besoin de doubler qui que ce soit. Marcus Smart est un défenseur compétent sur Butler. Le combo Al Horford plus Robert Williams qui a arrêté Joel Embiid lors des deux derniers matchs sera redoutable contre Kevin Love et Bam Adebayo.

Miami a connu une excellente course, battant Giannis Antetokounmpo puis Jalen Brunson, mais Boston sera l’équipe la plus complète que le Heat ait affrontée. Miami a un gros avantage d’entraîneur avec Erik Spoelstra, mais il n’a pas les défenseurs des ailes pour s’accrocher à Jaylen Brown. Duncan Robinson est-il jouable ? Dans deux de leurs trois victoires l’an dernier en séries éliminatoires contre Boston, Butler a marqué 41 points et 47 points. C’est à nouveau un lourd fardeau pour lui, surtout compte tenu de la blessure à la cheville contre New York.

Je vais Celtics pour gagner cette série en cinq ans.

PICK: Celtics pour gagner la série 4-1 (+210 sur FOX Bet, pariez 10 $ pour gagner 31 $ au total)

Alors, jetez-vous de l’argent sur les séries éliminatoires de la NBA ? Faites vos paris sur FOX Bet !

