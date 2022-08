Heat Rash: Symptômes et comment le traiter

“Ils peuvent être à la fois rouges et irritants et parfois ils peuvent se produire dans les mêmes zones”, a ajouté le Dr Katta. “Une différence est que l’eczéma a tendance à avoir l’air plus inégal et squameux.” Les zones de démangeaisons ont tendance à être plus plates et mal définies sur les bords, tandis que les boutons de chaleur ont tendance à ressembler davantage à des bosses distinctes.

Une autre condition souvent confondue avec une éruption cutanée est la lucite polymorphe, qui est une éruption cutanée qui démange ou brûle de minuscules bosses enflammées ou de plaques de peau légèrement surélevées. « C’est une condition tout à fait unique que les gens remarquent lorsqu’ils prennent des vacances ensoleillées », pour la première fois depuis longtemps. Cela peut arriver à tout moment, mais se produit souvent lorsque les gens voyagent au printemps ou au début de l’été et sont exposés à beaucoup plus de soleil que leur corps n’y est habitué, surtout après les mois d’hiver, a expliqué le Dr Lamb. Cela peut les amener à “éclater en une éruption cutanée, généralement assez exclusivement sur les zones exposées au soleil”.

Ce qui est unique à propos de la lucite polymorphe, dit-elle, c’est que “contrairement aux boutons de chaleur, ce n’est pas vraiment dû à la température ou à l’humidité – c’est vraiment dû à la lumière du soleil”.

Comment le traiter et le prévenir ?

Les experts disent que n’importe qui peut avoir une éruption cutanée. Si vous le développez, ou même si vous souffrez d’eczéma induit par la chaleur, la première chose à faire est de vous déplacer dans un endroit plus frais, a déclaré le Dr Lamb. Sortez de la chaleur et à l’ombre, et évitez les heures de pointe de chaleur et d’humidité.

“Enlevez tous les vêtements ajustés” et lavez toutes les lotions épaisses, comme la crème solaire ou les hydratants, qui pourraient empêcher votre peau de respirer, a écrit le Dr Nadine Kaskas, dermatologue certifiée au Mount Sinai, dans un e-mail. “Prenez une douche fraîche ou appliquez des compresses fraîches avec un gant de toilette propre.” Elle a ajouté que vous pouvez obtenir des onguents en vente libre comme la lotion à la calamine pour aider à apaiser les démangeaisons – bien que si cela devient particulièrement gênant, vous devriez consulter votre médecin, car vous pourriez avoir besoin d’une ordonnance pour une crème stéroïde topique.

Lorsqu’elles ne sont pas traitées, les éruptions cutanées se calment généralement d’elles-mêmes une fois que vous vous êtes éloigné de tout environnement chaud et humide, a déclaré le Dr Lamb. Bien qu’il y ait une faible chance de développer une infection si les cloques s’ouvrent et que vous ne gardez pas votre peau propre.