Heat, les Nuggets ne manquent pas de confiance avant le match 2

Jimmy Butler a pris un moment pour se réinitialiser mentalement après sa performance médiocre lors de la défaite 104-93 des Miami Heat contre les Denver Nuggets lors du premier match de la finale de la NBA jeudi.

Il a passé le vendredi à « déchirer et courir » autour de Denver avec sa fille. Ce soir-là, il a joué à pique, ajoutant que « ça ne s’est pas si bien passé pour moi ». Et après l’entraînement de Heat samedi, il a dit qu’il prévoyait d’aller dans une salle d’évasion.

« Je fais juste des trucs normaux, parce qu’en fin de compte, je suis aussi normal qu’ils viennent », a déclaré Butler samedi. « Ce n’est pas toujours une question de basket. Ce ne sera jamais toujours une question de basket. C’est comme ça que je me regroupe. »

Butler – qui a atteint un sommet en carrière de 27,6 points en séries éliminatoires – n’a récolté que 13 points, sept rebonds et sept passes décisives dans le premier match, le moins de points qu’il ait marqués en séries éliminatoires.

Il s’est blâmé, ajoutant que les défenseurs de la ligne arrière des Nuggets, Aaron Gordon et Michael Porter Jr., n’étaient pas la raison de son match nul.

« Je pense juste que je dois faire un meilleur travail pour récupérer le ballon, exiger le ballon, être plus agressif », a déclaré Butler. « C’est juste ça. Et cela va changer lors du match 2. Oui, ils ont de très bons défenseurs. Mais j’ai déjà vu de très bons défenseurs. »

Butler n’était pas seul dans ses luttes offensives. Max Strus était 0 pour 10 sur le terrain. Duncan Robinson était 1 pour 6. Caleb Martin était 1 pour 7. Les 26 points de Bam Adebayo, les 19 points de Gabe Vincent et les 18 points de Haywood Highsmith étaient à peu près les seuls points positifs offensifs du Heat.

Pendant trois quarts, les Heat ont été dominés par le terrain, 55,9% à 35,5%, et au-delà de la ligne des 3 points, 42,1% à 25,9%.

Au quatrième quart, ils ont renversé la vapeur, tirant à 60% du terrain et à 50% au-delà de l’arc pour réduire un déficit de 24 points à quelques neuf points. Mais, à ce moment-là, ils s’étaient creusés dans un trop grand trou, notamment en permettant aux Nuggets de tirer 20 lancers francs tout en n’en tentant que deux.

Personne ne s’attend à ce que le Heat soit aussi mauvais dans le match 2, surtout pas l’entraîneur des Nuggets Michael Malone, qui pense que son équipe a eu de la chance jeudi.

« Je ne pense pas que nous ayons bien joué dans le premier match », a déclaré Malone. « J’ai regardé cette bande, et ils étaient 5 sur 16 sur des 3 grands ouverts. Comme je l’ai dit à nos joueurs ce matin, le fait qu’ils aient obtenu 16 3 grands ouverts est problématique. Et si vous pensez que Max Strus va aller [0-for-10] encore [from beyond the arc] ou Duncan Robinson va encore faire 1 pour 5, vous vous trompez. »

La chaleur se sent de la même manière.

Lorsqu’on a demandé à Butler s’il prévoyait de dire quoi que ce soit à Strus et Martin avant le match 2, il a souligné à quel point il avait confiance dans les deux joueurs qui ont brillé cette séries éliminatoires.

« Ouais, je dois leur dire: » Je vais quand même te lancer le ballon « », a déclaré Butler. « ‘Et si vous manquez les 10 prochains, si vous êtes ouvert sur ce 11e, je vais quand même vous lancer la balle.' »

Malgré la perte de leur premier match 1 des séries éliminatoires, les Heat sont très confiants de pouvoir gagner cette série.

L’entraîneur du Heat Erik Spoelstra a rendu hommage à la « machine triple-double » Nikola Jokic et au tireur d’élite Jamal Murray, qui sont tous deux capables de marquer 50 points dans un match éliminatoire. Mais il a ajouté que les superstars des Nuggets, qui ont combiné pour 53 points dans le premier match, ne posent pas un plus grand défi que ce qu’il pense que son équipe peut relever.

« Vous ne jouez pas aux canards », a déclaré Spoelstra. « Vous ne jouez pas à une compétition facile. Vous devez trouver un moyen de la surmonter, même si de grands joueurs jouent très bien. Nous l’avons prouvé. Et nous pouvons gagner et vaincre quelle que soit la façon dont le jeu se déroule. »

Donc, à l’approche du match 2, les deux équipes se sentent en confiance.

Malone a déclaré qu’il s’était réveillé samedi matin excité en sachant que son équipe avait commis autant d’erreurs dans le premier match, mais avait tout de même gagné, notamment en gâchant leur défense pick-and-roll, en ne rétrécissant pas suffisamment le sol et en permettant au Heat d’obtenir 11 rebonds offensifs.

Son plus grand défi est d’empêcher son équipe d’obtenir toute sorte de fausse confiance.

Son message aux Nuggets : « Ne lisez pas le journal. N’écoutez pas les gens à la radio et à la télévision dire que cette série est terminée et que nous avons fait quelque chose, parce que nous n’avons rien fait. «

Quant aux Heat, ils se sentent bien aussi.

Butler s’est vidé l’esprit après s’être éloigné du basket-ball. Il va être beaucoup plus agressif dans le match 2. Et il est persuadé que ses coéquipiers lui emboîteront le pas et refuseront d’avoir le mal de mer à cause de quelques tirs manqués, sachant pertinemment qu’ils peuvent s’enflammer à tout moment.

« Mené 0-1 », a déclaré Butler, « Nous savons que nous allons arriver à quatre. Nous sommes là en train de rire, là-dedans en souriant, sachant que nous pourrions mieux jouer.

Melissa Rohlin est rédactrice NBA pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert la ligue pour Sports Illustrated, le Los Angeles Times, le Bay Area News Group et le San Antonio Express-News. Suivez-la sur Twitter @ melissarohlin .

