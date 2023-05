Heat joue la défense de verrouillage dans une victoire de 19 points contre les Knicks

Eric Bucher Analyste FOX Sports NBA Mélissa Rohlin FOX Sports Rédacteur NBA

Le début précoce, la tristement célèbre grippe de South Beach ou l’humidité énergivore de la Floride pour les visiteurs. Quoi que vous vouliez désigner comme coupable, les New York Knicks en ont été victimes alors que le Miami Heat, un pas plus rapide tout au long du match, détient désormais une avance de 2-1 au meilleur des sept séries après leur victoire 105-86.

En fait, il pourrait y avoir un quatrième facteur pour la victoire fil à fil du Heat : leur capacité à créer des tirs strictement à partir d’une exécution offensive. Aucune des deux équipes n’a la chance d’avoir des meneurs de jeu offensifs qui peuvent à eux seuls percer des trous dans une défense si large qu’eux-mêmes ou un coéquipier sont assurés d’avoir un regard ouvert. Jimmy Butler de Miami et Jalen Brunson des Knicks sont passés maîtres dans l’art de trouver un espace aérien pour marquer eux-mêmes, mais ils battent rarement leur homme de manière si décisive qu’il force une rotation complète de la défense.

Mais le Heat semble avoir un système beaucoup plus sophistiqué qui crée de bons regards sur le panier à partir du mouvement synchronisé du joueur et du ballon, tandis que les Knicks s’appuient beaucoup plus sur la brillance à une main de Brunson. Avec Brunson en difficulté au début – 4 contre 11 en première mi-temps – les Knicks ont collectivement eu du mal à avoir un look propre, ratant leurs 15 premiers tirs en dehors de la peinture.

La répartition des passes décisives pour les équipes respectives est révélatrice: aucun joueur de Heat n’a obtenu plus de quatre passes décisives samedi, mais quatre d’entre eux – Butler, Bam Adebayo, Gabe Vincent et Kyle Lowry – en ont obtenu au moins trois. Alors que Brunson a obtenu plus de la moitié (8) des 15 passes décisives des Knicks.

En voici un autre: alors que Butler a fait un retour triomphant de l’entorse à la cheville subie vers la fin du match 1 et l’a tenu à l’écart du match 2, il s’est blessé à nouveau au milieu du troisième quart et n’a joué que 3 1/2 minutes dans le quatrième . Cela n’a pas empêché le Heat de battre encore les Knicks au cours des 12 dernières minutes, 18-16.

Le fait que Miami ait également surclassé New York 50-36 dans la peinture est un autre indicateur que leur exécution crée de meilleurs looks. Les Heat donnent des pouces de hauteur à presque toutes les positions, mais ont pu prendre 50 de leurs 90 tirs à partir de la peinture. Les Knicks ? Plus de la moitié de leurs tirs étaient à moyenne ou longue distance (53 sur 91).

Vivre de l’éclat de Brunson pendant la saison régulière a suffi à donner à New York la troisième meilleure note offensive de la ligue, mais donner à l’entraîneur du Heat Erik Spoelstra le temps de créer un plan de match défensif a clairement fait pencher la balance. Les Knicks sont entrés dans le match avec la 10e meilleure note offensive parmi les 16 équipes des séries éliminatoires et les Lakers sont la seule équipe moins bien classée qui n’a pas encore été éliminée.

Et cette note sera certainement encore plus basse après la performance de samedi.

Ric Bucher est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il a précédemment écrit pour Bleacher Report, ESPN The Magazine et The Washington Post et a écrit deux livres, « Rebound », sur la bataille de l’attaquant de la NBA Brian Grant contre la maladie de Parkinson, et « Yao: A Life In Two Worlds ». Il a également un podcast quotidien, « On The Ball with Ric Bucher ». Suivez-le sur Twitter @ RicBucher .

