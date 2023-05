Heat évite de faire le mauvais type d’histoire contre les Celtics, se dirige plutôt vers la finale de la NBA

Jean Fanta Diffuseur et journaliste de basketball universitaire

Les Miami Heat ont dominé les Boston Celtics, 103-84, pour remporter leur série de finales de la Conférence Est en sept matchs lundi soir.

Cette victoire marque la septième apparition de Miami en finale de la NBA depuis 2006, la plus importante dans la ligue.

Alors que les Celtics visaient l’histoire de la NBA pour devenir la première franchise à remporter une série après avoir mené 3-0, Miami a montré pourquoi il menait la série 3-0 en premier lieu.

L’ajustement d’Erik Spoelstra à la défense de zone a donné des ajustements à Boston, alors que le Heat a maintenu les Celtics à 15 points au premier quart et a transformé une avance de sept points après un en un avantage de 11 points à la mi-temps.

Jimmy Butler a retrouvé sa forme et est parti pour 28 points, sept rebonds et six passes tandis que Caleb Martin a résumé pourquoi cette équipe de Miami s’est qualifiée pour la finale, montrant la croissance continue du casting de soutien du Heat. Il a marqué 26 points avec neuf rebonds et trois passes.

Deux statistiques à connaître : Les joueurs non repêchés de Miami ont totalisé 56 points dans le match.

Les Celtics ont subi leur troisième défaite à domicile de la série et ont terminé à 5-6 au TD Garden en séries éliminatoires.

Le poignard: Les Celtics étaient à moins de 10 au début du quatrième quart, mais Martin et Martin ont marqué les sept premiers points sur une course de 10-3 pour commencer le quatrième, ce qui a décimé les espoirs restants de Boston.

Quelle est la prochaine pour la chaleur: Les finales de la NBA commencent jeudi à Denver à 20h30 HE.

Quelle est la prochaine étape pour les Celtics : Une intersaison critique nous attend, les plus grands scénarios étant l’avenir et la prochaine destination potentielle de Jaylen Brown, ainsi que le sort de l’entraîneur-chef Joe Mazzulla.

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et un écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’appel de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter @ John_Fanta .

