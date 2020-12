Ce projet était une simple halte sur le long et sinueux voyage que «Heat» a amené sur grand écran. Mann a d’abord écrit le scénario à la fin des années 1970, inspiré par la relation réelle entre un flic de Chicago, Chuck Adamson, et un maître voleur, Neil McCauley. Le scénario était long, 180 pages et si ambitieux que Mann n’était pas sûr de pouvoir le gérer; il l’a offert au réalisateur Walter Hill («48 heures»), qui a refusé. Mann a continué à réviser le scénario tout au long des années 1980 alors qu’il rencontrait du succès à la télévision, et quand NBC lui a demandé s’il avait d’autres idées de série lorsque «Miami Vice» se terminait, il a décidé qu’il adapterait son scénario de mammouth à un pilote de série.

Il a raison, bien sûr. Comparer un film de studio à gros budget et un téléfilm rapide est une tâche insensée (et indéniablement injuste pour ce dernier). Mais en considérant «Heat», qui est très probablement le meilleur film de Mann et certainement son dernier – la distillation la plus pure des thèmes et des préoccupations qui l’ont consumé tout au long de sa carrière – il est utile de regarder le film sous sa forme embryonnaire, et de voyez ce que Mann a retenu (un intérêt pour le crime, la punition et la façon dont les voitures rapides poignardent pendant la nuit de Los Angeles), ce qu’il a changé et ce qu’il a ajouté.

Les traits larges sont les mêmes. «LA Takedown» commence avec un voleur – Patrick McLaren, joué par Alex McArthur – menant son équipage dans un vol de voiture blindée au rythme serré qui finit par laisser trois gardes morts. L’enquête policière est dirigée par le Sgt. Vincent Hanna (Scott Plank), qui poursuit le voleur avec un mélange de détermination obstinée et d’admiration réticente: Interrogée sur le MO des voleurs, Hanna répond: «Leur MO est qu’ils sont bons.» Hanna et ses détectives de la division des vols qualifiés surveillent McLaren et son équipe alors qu’ils tentent de rassembler un autre gros score, un vol de banque en plein jour qui entraîne une fusillade dangereuse dans les rues.