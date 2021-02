MIAMI: Un jeu Heat-Knicks, jusqu’au bout du fil, comme au bon vieux temps.

Jimmy Butler et Bam Adebayo ont fait en sorte qu’il ne s’éloigne pas de Miami.

Le duo a fait tout le score de Miami pendant une grande partie de la seconde mi-temps, Butler a terminé avec 26 points, un sommet du match, et le Heat a battu New York 98-96 mardi soir pour terminer un balayage d’une série à domicile.

RJ Barrett a eu une chance de l’égaliser lors du jeu final du match, mais son layup a rebondi sur la jante et Miami a remporté trois victoires consécutives pour la première fois cette saison. Kelly Olynyk a marqué 20 points pour Miami, Adebayo en avait 19 et Tyler Herro a terminé avec 15, y compris le 3 points avec 1:04 à gauche qui a mis le Heat pour de bon.

Elfrid Payton a mené les Knicks avec 18 points et Derrick Rose à son premier match avec New York en avait 14 sur le banc. Barrett a marqué 13 et Julius Randle a terminé avec 12 pour New York.

Herro a marqué le panier final de Miamis de la première mi-temps, un layup à 30 secondes de la fin.

Pendant les 18 minutes et demie suivantes de temps de jeu, plus d’une heure de temps réel réel, Butler et Adebayo seraient les seuls joueurs de Heat à marquer. Ils ont combiné les 19 points de Miami du troisième quart et les huit premiers du quatrième, avant que Herro ne frappe un sauteur à 6:06 de la fin.

Miami menait 57-55 après une première mi-temps caractérisée par des sautes d’humeur sauvages. Le Heat a ouvert sur une course de 20-9, les Knicks ont ensuite effectué une course de 13-0 pour couronner ce qui est devenu une rafale de 33-10 pour New York, et Miami a immédiatement suivi avec une course de 11-0.

New York menait par pas moins de 10 au troisième quart, prenant une avance de 82-76 dans le quatrième.

TIP-INS

New York: Rose a eu un impact immédiat, les Knicks devançant le Heat de 11 points lors de ses 11 minutes de première demie. … C’était la seule visite de New York en saison régulière à Miami cette saison. Les Knicks accueilleront le Heat une fois dans la seconde moitié de la NBA, entre la mi-mars et la mi-mai.

Miami: Goran Dragic (cheville) est resté absent. … Les Heat entament un voyage de sept matchs de la Conférence Ouest jeudi à Houston. … Butler a réalisé un 3 points au troisième quart, son premier de la saison en 15 essais et son premier dans la construction de maisons à Miamis depuis le 2 mars.

2S SONT SAUVAGES

Miami n’a fait que quatre 2 points en première mi-temps, deux de moins que le plus bas précédent en NBA cette saison. La dernière fois qu’une équipe a eu moins de 2 points en première mi-temps, c’était le 27 octobre 2018, lorsque Atlanta en a fait trois contre Chicago.

REBONJOUR

Rose a maintenant joué trois matchs en tant qu’adversaire à l’AmericanAirlines Arena cette saison deux le mois dernier avec Detroit, un avec les Knicks. Une telle bizarrerie se produit environ deux fois par an en moyenne; James Ennis (Philadelphie et Orlando) l’a fait l’année dernière. Jason Collins et Jason Kidd (tous deux au cours des saisons 2003-04 et 2007-08) l’ont fait deux fois depuis que Miami a emménagé dans son bâtiment actuel en janvier 2000.

SUIVANT

New York: visitez Washington vendredi.

Miami: Visitez Houston jeudi.

