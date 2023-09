Heartstopper Saison 3 Date de sortie potentielle, intrigue, distribution et actualités

Nous ne vous tiendrons pas en haleine : Heartstopper a été officiellement renouvelé pour une saison 3. Cette décision n’est pas une surprise, étant donné que la série est un succès retentissant sur Netflix et qu’il reste encore beaucoup de sources à adapter. Pour ceux qui ne le savent pas, la série est basée sur un webcomic et un roman graphique de l’auteure britannique Alice Oseman.

La série se compose de quatre volumes publiés : le volume 5 sortira en décembre 2023 et le volume 6 n’a pas encore de date de publication. Jusqu’à présent, Netflix a adapté l’histoire des trois premiers volumes, il reste donc encore beaucoup à dire sur l’histoire d’amour de Nick et Charlie.

Découvrez ce que l’on sait déjà sur la prochaine saison de cette histoire réconfortante sur le passage à l’âge adulte LGBTQ+.

Jusqu’à présent, Netflix n’a fourni aucune information sur la date de sortie potentielle de la saison 3. Cependant, il est peu probable que les fans devront attendre longtemps pour les nouveaux épisodes – la série est britannique, ce qui signifie que les grèves des scénaristes hollywoodiens et les acteurs ne devraient pas l’influencer.

Nous prévoyons que si le tournage de la série commence dans les mois à venir, la saison 3 de Heartstopper pourrait arriver sur Netflix. fin 2024.

Intrigue de la saison 3 de Heartstopper

La saison 2 de Heartstopper s’est terminée sur un suspense important. Après une conversation difficile sur le harcèlement scolaire lié au coming out, Nick a finalement avoué son amour à Charlie. Sur le chemin du retour, se sentant en sécurité et heureux, Charlie a écrit un message avec une confession d’amour et, à la dernière minute, a passé son doigt sur le bouton Envoyer.

La saison 1 représentait les événements des deux premiers volumes du roman graphique, tandis que la saison 2 présentait l’histoire du volume 3. Ainsi, la saison à venir adaptera très probablement les événements de la partie 4 de la bande dessinée, les personnages se dirigeant vers collège. Cependant, il n’est pas certain que les créateurs de la série organiseront les événements exactement de la même manière.

Comme l’a dit Alice Oseman dans une interview avec Entertainment Weekly :

Je me sens très à l’aise de laisser le spectacle être son propre truc. Dans mon esprit, la série et la bande dessinée semblent très distinctes, même s’il s’agit d’une adaptation assez fidèle. Je suis ravi de pouvoir étendre Heartstopper pour la série.

Dans la saison 3, on peut certainement attendre avec impatience le développement de l’histoire d’amour de Tara et Darcy, et découvrir si Darcy fera ou non son coming-out à ses parents. Tao et Elle se sont avoués leur amour, mais la décision de la jeune fille de fréquenter l’école d’art Lambert pourrait mettre leur relation à rude épreuve.

Dans la prochaine saison de Heartstopper, on peut également s’attendre à ce qu’Isaac explore son asexualité. Selon Oseman, l’intrigue de M. Farouk et M. Ajayi sera également développée dans les nouveaux épisodes de la série.

Casting de la saison 3 de Heartstopper

Nous pourrions nous attendre à ce que les acteurs suivants reprennent leurs rôles dans la saison à venir :

Kit Connor – Nick Nelson

– Nick Nelson Joe Locke – Charlie Printemps

– Charlie Printemps William Gao – Tao Xu

– Tao Xu Yasmine Finney – Elle Argent

– Elle Argent Rhéa Norwood – Imogène Heaney

– Imogène Heaney Kizzy Edgell –Darcy Olssen

–Darcy Olssen Corinne Brun -Tara Jones

-Tara Jones Tobie Donovan -Isaac Henderson

Malheureusement, il a été confirmé que Sebastian Croft ne reviendra pas jouer Ben.

