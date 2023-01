Hearts vs St Mirren – Mises à jour des matchs en direct

La deuxième mi-temps commence Heart of Midlothian 1, St. Mirren 0.

La première mi-temps se termine, Heart of Midlothian 1, St. Mirren 0.

Josh Ginnelly (Heart of Midlothian) se voit accorder un coup franc sur l’aile droite.

Tentative bloquée. Alex Cochrane (Heart of Midlothian) du pied droit de l’extérieur de la surface est bloqué. Assisté de Barrie McKay.

Tentative bloquée. Lawrence Shankland (Heart of Midlothian) du pied droit de la droite de la surface de réparation est bloqué. Assisté de Barrie McKay.

Michael Smith (Heart of Midlothian) se voit accorder un coup franc sur l’aile droite.

Retard de match à cause d’une blessure Mark O’Hara (St. Mirren).

29′



But! Heart of Midlothian 1, St. Mirren 0. Barrie McKay (Heart of Midlothian) tire du pied droit du centre de la surface de réparation dans le coin supérieur gauche. Assisté d’Andrew Halliday.