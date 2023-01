Hearts vs Hibernian : qui sortira vainqueur du derby d’Édimbourg ? | Nouvelles du football

Avant le 333e derby d’Édimbourg, le journaliste de Sky Sports, Luke Shanley, se demande qui pourrait l’emporter alors que Hearts affronte Hibernian à Tynecastle Park…

L’absence de Craig Gordon

Image:

Craig Gordon manquera le derby d’Édimbourg après avoir subi une double fracture de la jambe





Ce serait une erreur de commencer cet aperçu du premier Derby d’Édimbourg de 2023 sans souhaiter le meilleur au gardien et capitaine des Hearts Craig Gordon avec sa récupération après une double pause subie lors du match nul de la veille de Noël contre Dundee United. L’international écossais a eu 40 ans à Hogmanay et aurait dû attendre avec impatience sa 23e apparition dans ce match, avec un peu de chance quelque chose qui viendra la saison prochaine.

Entre-temps, Hearts a remplacé Gordon par l’ancien n ° 1 de St. Johnstone, Zander Clark, qui a remporté le doublé de la coupe avec l’équipe de Perth en 2021. Cette signature astucieuse s’est avérée être une bonne affaire. Les cœurs ont eu des blessures à affronter cette saison, toutes les équipes diront sans doute la même chose, mais avec le football de la phase de groupes de la Ligue de conférence Europa ajouté au mélange, l’équipe a été mise au travail.

Image:

Zander Clark a remplacé Gordon dans le but à Tynecastle Park





Deux victoires sur les Lettons RFS ont valu au club le prix en argent, mais ils ont trouvé la Fiorentina et Istanbul Basaksehir un pas en avant dans la classe. L’inquiétude de Robbie Neilson avant de participer à l’Europe aurait été l’impact potentiel sur sa forme en championnat. Cependant, à l’approche de 2023, Hearts est troisième, trois points devant Aberdeen qui a joué un match de plus. Cela donnera confiance à Hearts qu’une autre troisième place est sur les cartes, d’autant plus que Neilson sentira qu’il y a plus à venir de son équipe cette année.

Shankland peut-il battre le record de 31 ans ?

Image:

Lawrence Shankland est le deuxième meilleur buteur de la Premiership écossaise





Lorsque Lawrence Shankland a rejoint Hearts, tout le monde savait qu’ils signaient un buteur éprouvé, mais avec déjà 16 buts, il semble certain de devenir le premier joueur de Hearts à marquer plus de 20 buts en une saison pour la première fois depuis 1992. Légende du club et leader de tous Il y a 31 ans, le buteur John Robertson était l’homme qu’il lui fallait.

Robertson est également le meilleur buteur des derbies d’Édimbourg contre Hibernian avec 27 à son actif, donc seulement 26 pour Shankland après son but à Easter Road en août s’il veut égaler un autre jalon à l’avenir.

Image:

Barrie McKay a contribué à cinq buts en championnat cette saison





Fraîchement sorti de son vainqueur contre St Johnstone mercredi, Barrie McKay sera également une menace pour la défense hibernienne lundi, tandis que Robert Snodgrass ajoutera à sa vaste expérience en Angleterre et au niveau international avec son premier aperçu d’un derby d’Édimbourg.

Cela n’a pas été parfait de Hearts cette saison et perdre Gordon est un coup dur, mais ils se contenteront de là où ils en sont et des progrès réalisés en 2022.

Des problèmes de recrutement chez Hibs ?

Image:

Ian Gordon, fils du propriétaire Ron, est le responsable du recrutement d’Hibernian





On ne peut pas en dire autant dans toute la ville. Lorsque j’ai écrit un article sur le premier Derby d’Édimbourg de la saison en août, j’ai souligné le recrutement et à quel point cela allait être crucial.

Tout nouveau manager veut que ses propres joueurs jouent son propre style et Lee Johnson a discuté du processus avec moi en juillet lorsqu’on lui a demandé comment fonctionnait le recrutement au club. “Nous obtenons le budget du propriétaire, le PDG contrôle le budget en collaboration avec moi-même et Ian Gordon (responsable du recrutement et fils du propriétaire Ron Gordon)”, a-t-il déclaré.

“Toute l’identification des joueurs et le dernier mot viennent de moi, mais cela doit correspondre aux paramètres financiers du club. Il y a beaucoup de bon travail en cours ici, l’équipe de recrutement est vaste.”

Parmi ceux qui ont commencé contre le Celtic mercredi, David Marshall et Elie Youan ont été les seules recrues estivales à commencer le match. Les autres partants étaient au club lorsque Jack Ross et Shaun Maloney étaient aux commandes. Cela suggérerait que les signatures estivales prennent leur temps pour s’adapter ou ne sont pas assez bonnes.

Image:

David Marshall était l’un des deux seuls joueurs signés par Lee Johnson pour commencer le dernier match de championnat d’Hibernian





Marijan Cabraja a semblé démarrer assez régulièrement, mais a eu du mal récemment et il ne fait aucun doute que le décès de son père en août a été très difficile à gérer. Le milieu de terrain Nohan Kenneh n’a pas été en mesure d’occuper régulièrement un poste de titulaire. Jair Tavares, signé de Benfica B, a débuté pour la dernière fois contre Livingston lors de la troisième journée. Pendant ce temps, Aberdeen a signé Luis ‘Duk’ Lopes du même club pour un plus grand succès.

Le prêt de Momodou Bojang du Rainbow FC de Gambie prendra également fin tôt après aucun but et une lutte pour s’adapter. Harry McKirdy n’a pas non plus encore contribué.

D’autres ont été expédiés en prêt et il semble peu probable qu’ils aient un impact sur leur retour. Aiden McGeady s’est blessé au début de la saison, et il reste à voir s’il possède toujours la magie dont il a souvent fait preuve avec le Celtic.

Après la défaite de mercredi contre le Celtic, Johnson s’est tourné vers 2023 et m’a dit : “Nous avons besoin de fenêtres de transfert car nous devons faire venir des joueurs qui correspondent à mon style de jeu. Parfois, lorsque les managers changent rapidement, vous pouvez vous retrouver avec trois ou quatre groupes de joueurs différents. qui appartiennent à différents managers et philosophies. Il est important que nous fassions les choses correctement et nous ne l’avons pas toujours fait si je suis honnête, mais c’est quelque chose que nous cherchons à améliorer.”

Ainsi, Johnson porte soit la boîte pour le recrutement compte tenu de sa déclaration de juillet, soit en prend une pour l’équipe de recrutement.

La réponse pourrait-elle être plus près de chez vous ?

Le recrutement a été discutable, avec de nombreux joueurs entrant en 2022 et la stratégie ne fonctionne pas aussi bien qu’elle le devrait. L’équipe est gonflée, ce qui coûtera de l’argent au club. C’est un effectif et une masse salariale qu’il faut réduire. Hibernian n’a pas besoin de joueurs de projet. Il est bon de voir que le club est prêt à explorer différents marchés pour essayer de dénicher un joyau, mais ils se détachent rarement et le club ne peut pas continuer à prendre un botté de dégagement.

Peut-être qu’ils devraient regarder plus près de chez eux. Ils ont une équipe de jeunes qui a remporté la Ligue écossaise la saison dernière et s’est qualifiée pour le tour de barrage de l’UEFA Youth League où ils affronteront le Borussia Dortmund à Easter Road en février.

C’est toujours un risque de lancer de jeunes joueurs et cela n’aidera peut-être pas les managers qui ont besoin de gagner des matchs, mais il doit y avoir une voie, ce que Josh Doig a récemment montré peut arriver au club. Il joue maintenant en Serie A avec Hellas Verona et a valu au club une bonne indemnité de transfert.

Qui pourrait inspirer Hibs à Tynecastle ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du premier derby d’Édimbourg de la saison en Scottish Premiership



Le retour de Martin Boyle a été accueilli avec joie par les fans et son impact instantané en août contre Hearts, marquant un égaliseur dans le temps additionnel lors de ses deuxièmes débuts, a montré ce qui manquait à Hibernian pendant que Boyle était en Arabie saoudite. Sa blessure, qui lui a fait manquer la Coupe du monde avec l’Australie, le verra sur la touche jusqu’au début de la saison prochaine, ce qui est un coup dur.

Marshall a été nommé capitaine du club et son expérience est vitale. Il a prouvé lors de la dernière rencontre avec Hearts qu’il pouvait réaliser les meilleurs arrêts et a évité deux pénalités de Livingston la veille de Noël. Le prêteur ukrainien Mykola Kukharevych a du potentiel mais il est brut, il y a aussi un joueur en Elie Youan mais il doit améliorer sa prise de décision.

Soyons justes, les joueurs ont besoin de temps pour s’adapter lorsqu’ils changent de club et de pays. Le temps est quelque chose que les managers n’ont pas montré récemment. Atteindre la finale de la Coupe de la Ligue n’a pas pu sauver Jack Ross de son travail et Shaun Maloney n’a duré que quatre mois.

Image:

Hibernian n’a remporté que deux de ses 10 derniers matchs de championnat sous Johnson





Johnson n’a peut-être été nommé qu’en été, mais une forme inégale ne l’a pas aidé avec seulement deux victoires en 10 matchs. Il n’a qu’à demander à son prédécesseur quelles implications a la perte de deux derbies d’Edimbourg le même mois. Les deux clubs se retrouveront en Coupe d’Ecosse le 22 janvier à Easter Road. Les victoires dans ce match sont donc vitales à la fois pour ceux dans les tribunes et dans la salle de réunion.

Le retour de Kevin Nisbet en attaque a certainement été un coup de pouce. Ses buts contre les Rangers et Livingston montrent qu’il est vif et qu’il a toujours un œil attentif dans la surface après une mauvaise blessure au genou qui l’a empêché d’entrer depuis février. C’est à lui qu’il incombera de figurer sur la feuille de match.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nisbet a marqué à son retour de blessure contre les Rangers



Le jour de l’An marque le 50e anniversaire de l’un des plus grands jeux Hibernian de leur histoire.

Alors que le 1er janvier 1973 voit le Premier ministre conservateur Edward Heath faire entrer la Grande-Bretagne dans la Communauté économique européenne, à Tynecastle Park, l’équipe d’Eddie Turnbull fait de cette date un repère sur le terrain de football. Hibernian a battu Hearts 7-0 pour les prendre en tête de l’ancienne première division écossaise trois semaines seulement après avoir remporté la Coupe de la Ligue pour la première fois. Alors que Turnbull pouvait se vanter de joueurs comme Pat Stanton, Alex Edwards, John Blackley et John Brownlie pour n’en nommer que quelques-uns, Lee Johnson ne peut pas faire appel à cette qualité. Une victoire par un but impair suffira pour commencer 2023 en beauté.

Les cœurs sont invaincus lors des sept dernières rencontres et entrent dans celui-ci en meilleure forme que leurs rivaux de la ville. Les supporters locaux s’attendent à une autre victoire.

Avec le retour de la traditionnelle célébration du Nouvel An à Édimbourg cette année après la pandémie de Covid-19, le résultat de l’un des plus anciens derbies du monde déterminera de quel côté de la ville passera une bonne année.