Hearts vs Celtic : Steven Naismith soutient la décision de réduire les billets à l’extérieur pour le match de Premiership écossaise | Actualités footballistiques

Le patron des Hearts, Steven Naismith, a soutenu la décision de réduire l’allocation à l’extérieur du Celtic pour son match de Premiership écossaise, déclarant : « Nous devons prendre soin de nos fans ».

Le Celtic se rendra à Tynecastle dimanche – en direct Sports aériens – mais n’ont reçu que 576 billets après une nouvelle réduction accordée par Hearts.

Les champions avaient vu leur allocation à l’extérieur réduite à 1 264 au cours des dernières saisons – alors qu’elle était auparavant de 3 500 – mais la dernière décision réduira de plus de moitié le nombre de supporters du Celtic se rendant à Hearts.

Brendan Rodgers a exprimé sa déception face à la situation, mais s’adressant à Sports aériensNaismith a déclaré : « Le Celtic aura son point de vue, tout comme nous avons notre point de vue sur ce que nous obtenons lorsque nous allons à l’extérieur.

« Au cours des cinq ou six dernières années, l’élan s’est développé pour le club en général, que ce soit avec la nouvelle tribune en construction, le soutien dont bénéficie le club ou la fondation des supporters prenant le contrôle du club.

« Tout l’optimisme vient du fait de créer un plus grand public et, avant tout, nous devons prendre soin de nos fans et leur donner l’opportunité de nous soutenir.

« En tant que pays, nous pouvons regarder les autres ligues et voir comment les choses se déroulent. Il y a tellement d’aspects du jeu en Écosse que nous pouvons améliorer.

« Mais chaque club veille sur lui-même, et à juste titre, pour donner à ses supporters la meilleure opportunité de regarder leur équipe. »

Steven Naismith envisage le match des Hearts contre le Celtic, moins de supporters à l’extérieur à Tynecastle et l’avenir d’Alex Lowry au milieu d’un éventuel rappel des Rangers



Le Celtic a également proposé des allocations de billets réduites aux supporters extérieurs visitant Parkhead, les Hearts n’ayant reçu que 762 sièges – dont seulement 150 n’avaient pas de vue restreinte – pour leur match de mars.

Celtic Park a une capacité de plus de 60 000 places, tandis que Tynecastle est plus de trois fois plus petite.

Naismith savoure une liste de matches intimidante

Naismith se prépare à emmener son équipe dans une période intimidante de la saison, avec Hearts affrontant les Rangers à Ibrox une semaine après avoir accueilli le Celtic à Tynecastle.

Hearts accueille ensuite Livingston avant un match revanche avec les Rangers en demi-finale de la Viaplay Cup à Hampden Park, mais Naismith apprécie le défi.

L’automne gênant des cœurs Celtique (H) – Scottish Premiership, dimanche 22 octobre, coup d’envoi à 14h15, en direct sur Sky Sports

– Scottish Premiership, dimanche 22 octobre, coup d’envoi à 14h15, en direct sur Sky Sports Rangers (A) – Scottish Premiership, dimanche 29 octobre, coup d’envoi à 15h

– Scottish Premiership, dimanche 29 octobre, coup d’envoi à 15h Livingston (H) – Scottish Premiership, mercredi 1er novembre, coup d’envoi à 19h45

– Scottish Premiership, mercredi 1er novembre, coup d’envoi à 19h45 Rangers (N) – Demi-finale de la Viaplay Cup, dimanche 5 novembre, coup d’envoi à 15h

« Vous vous testez contre certaines équipes qui vont être un défi pour la ligue », a-t-il déclaré. « Ce sont inévitablement des matchs difficiles et l’approche est différente, en termes de possession du ballon.

« Ce sont des matchs fantastiques à jouer et nous avons une demi-finale de coupe. En tant que club, c’est là que nous voulons être.

« Ce sera un mois intense mais c’est un mois dans lequel vous voulez vous impliquer. »

Mais l’objectif immédiat de Naismith sera de prendre le dessus sur le Celtic, qui compte déjà sept points d’avance en tête du classement après seulement huit matchs.

L’ancien attaquant écossais a déclaré : « Une chose clé pour nous est la façon dont vous commencez les matchs. Il s’agit d’amener les fans avec vous et de montrer que vous êtes prêt pour le match à venir.

« Le Celtic a changé au cours de l’été et son début de saison n’a peut-être pas été aussi solide que les années précédentes, mais maintenant vous commencez à voir la qualité dont ils disposent.

« Ce sera un match difficile, mais à chaque match à Tynecastle, nous voulons montrer que nous sommes autant une menace offensive que l’opposition.

« Nous travaillons sur ce que nous voulons faire pour créer des opportunités, mais il faut respecter l’opposition car elle a des joueurs qui peuvent vous poser des problèmes. »

