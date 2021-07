Hearts vs Celtic: le club de Tynecastle a autorisé 737 supporters supplémentaires pour le match d’ouverture de la Premiership écossaise | Actualités footballistiques

Hearts a été autorisé à accueillir 737 supporters supplémentaires pour le match d’ouverture de la Premiership écossaise samedi contre le Celtic.

Le club a entamé des discussions avec le conseil de la ville d’Édimbourg sur la capacité de Tynecastle, qui a maintenant été plafonnée à 5 272.

Les cœurs espèrent également que leur participation sera aussi faible qu’ils le seront, ils continueront à travailler avec les autorités locales en vue d’augmenter la capacité pour leur prochain match à domicile contre Aberdeen le 21 août.

Le club a confirmé sur son site Web que les billets seraient dispersés lors d’un scrutin.

Ils ont écrit : « Le scrutin pour les 737 billets supplémentaires se déroulera demain matin (vendredi) et les gagnants seront informés par e-mail au plus tard demain après-midi.

« Les billets pourront ensuite être retirés à la billetterie de Tynecastle samedi entre 12h et 19h.

« Nous sommes impatients d’accueillir plus de 5 000 Jambos samedi soir et continuerons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir qu’un plus grand nombre soit autorisé pour les prochains matchs. »