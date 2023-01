Hearts transfer news : Toby Sibbick reste à moins que la valeur ne soit atteinte ; Club pourrait faire plus de signatures, dit Robbie Neilson | Nouvelles du football

Le patron de Hearts, Robbie Neilson, insiste sur le fait que le “joueur clé” Toby Sibbick ne sera pas autorisé à quitter le club, à moins que son évaluation ne soit respectée.

Blackpool cette semaine a vu une offre à six chiffres rejetée pour le défenseur de 23 ans qui a connu une solide forme ces derniers mois après avoir initialement eu du mal à avoir un impact après son arrivée de Barnsley en janvier dernier.

Sibbick – qui a marqué son premier but pour le club lors de la victoire de la Coupe d’Écosse dimanche à Hibernian – est sous contrat avec Hearts jusqu’en 2025 et Neilson espère conserver le défenseur central en plein essor aussi longtemps que possible.

Image:

Hearts a rejeté une offre de Blackpool pour Toby Sibbick qui est sous contrat jusqu’en 2025





“C’est un joueur très, très important pour nous”, a déclaré le manager à Sky Sports. “Tout joueur que nous avons qui est au niveau de Toby a une valeur et cette valeur n’a pas été égalée, donc il restera ici.

“J’espère que cela restera ainsi au moins jusqu’à la fin de la saison car nous avons besoin de lui. Tout le processus consiste à construire une équipe.

“Cela ne sert à rien de faire venir des joueurs puis six mois plus tard de les retourner pour de l’argent alors que nous ne pensons pas que la valeur est là.

“Nous construisons l’équipe autour de joueurs clés et pour le moment, Toby est l’un de ces joueurs clés.”

Hearts a déjà signé le défenseur James Hill et l’attaquant Yutaro Oda et Garang Kuol ce mois-ci, et Neilson tient toujours à en ajouter au moins un de plus, avec Callum Paterson de Sheffield Wednesday l’un de ceux sur sa liste de souhaits.

“Nous avons quelques cibles et nous nous efforçons toujours d’en obtenir au moins une”, a-t-il déclaré. “J’aimerais en avoir un avant le week-end mais je ne suis pas trop sûr.”

Le gardien de Hearts and Scotland, Craig Gordon, a publié mardi des photos de lui-même en train d’effectuer des travaux de gymnastique légers, exactement un mois après sa pause de fin de saison. Neilson est ravi de voir le joueur de 40 ans faire des progrès aussi rapides dans sa rééducation.

“Tout d’abord, c’est une source d’inspiration pour tous les joueurs ici et en dehors de ce club de football qu’à son âge, il soit si désespéré de revenir”, a déclaré le manager.

“Il fait tout son travail et fait tout ce qu’il peut, donc il n’y a pas de surprise de notre point de vue car nous savons à quel point il est un professionnel de haut niveau.

“Nous n’avons fixé aucun délai [his return]. Il s’agit simplement de s’assurer que Craig se remette en pleine forme avant tout.

“Si vous lui demandez, il pousse tout le temps mais de notre point de vue, il s’agit de lui donner le temps et quand il sera prêt, il reviendra.”

