Hearts : Steven Naismith renommé entraîneur-chef avec Frankie McAvoy son assistant | Actualités footballistiques

Steven Naismith a repris son rôle d’entraîneur-chef des Hearts, suite à la sortie du club de la compétition européenne.

L’ancien international écossais avait été nommé directeur technique cet été, sous la direction de Frankie McAvoy, alors que le club se lançait dans les qualifications pour l’Europa Conference League.

Cependant, après la défaite contre le PAOK, Naismith assumera les fonctions de première équipe à Tynecastle Park avec McAvoy comme numéro deux.

Image:

Steven Naismith (à gauche) sera assisté de Frankie McAvoy





Les Hearts n’ont remporté qu’un seul match de championnat cette saison et comptent quatre points après quatre matchs, mais le PDG Andrew McKinlay vise toujours la qualification européenne pour une troisième année consécutive.

« Tout d’abord, j’aimerais exprimer mes remerciements à Frankie pour tout son travail acharné au cours des derniers mois », a déclaré McKinlay sur le site officiel de Hearts.

Faits saillants du dernier match de Hearts en Premiership écossaise avant la trêve internationale



« Il reste un membre important de notre équipe d’entraîneurs, il est très apprécié parmi les joueurs et son expérience du football de haut niveau a été inestimable sur le terrain d’entraînement.

« Il est important que nous mettions désormais toutes nos énergies vers le haut du championnat et la qualification pour les compétitions européennes pour la troisième année consécutive, ce qui serait une première dans l’histoire du club. »

Naismith promet d’attaquer et de gagner le football

Image:

McAvoy (à gauche) a débuté la saison en tant qu’entraîneur-chef, tandis que Naismith a été nommé directeur technique





Naismith a pris l’intérim en avril après le départ de Robbie Neilson en tant qu’entraîneur et a mené le club à la troisième place la saison dernière.

Malgré un début de campagne difficile, le joueur de 36 ans reste optimiste : « Bien sûr, c’est un moment de fierté pour moi, mais je dis depuis longtemps que Frankie, Gordy, Gal et moi formons une équipe.

« Nous travaillons ensemble, sans relâche, et l’annonce d’aujourd’hui n’y change rien. Les titres de poste ont changé, mais l’essentiel de ce que nous essayons de réaliser n’a pas changé.

« Nous voulons construire cette équipe pour qu’elle joue un football offensif et de premier plan qui permet de gagner des matchs. Ce football offensif était évident à la fin de la saison dernière, même si nous aurions évidemment aimé plus de victoires.

« J’en ai également vu quelques signes au cours du mois dernier, mais je veux en voir davantage. Nous savons tous que les derniers résultats n’ont pas été ceux auxquels nous nous attendions, mais nous avons maintenant la trêve internationale pour travailler sur le terrain d’entraînement et mettre nous l’avons mis en pratique à Tynecastle à notre retour.

« Je voudrais également remercier les fans pour le soutien qu’ils ont apporté à l’équipe ainsi qu’à Frankie et moi.

« C’est très apprécié, et soyez assurés que nous ferons tout notre possible pour réaliser des performances gagnantes dont ils pourront être fiers. »

Les six prochains matchs des Hearts

Aberdeen (h) – 16 septembre – Premiership écossaise

(h) – 16 septembre – Premiership écossaise Saint Mirren (a) – 23 septembre – Premiership écossaise

(a) – 23 septembre – Premiership écossaise Kilmarnock (a) – 26 septembre – Coupe de la Ligue

(a) – 26 septembre – Coupe de la Ligue Comté de Ross (a) – 30 septembre – Premiership écossaise

(a) – 30 septembre – Premiership écossaise Hibernien (h) – 7 octobre – Premiership écossaise

(h) – 7 octobre – Premiership écossaise celtique (h) – 22 octobre – Premiership écossaise – en direct sur Sky Sports

