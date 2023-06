Hearts et Hibernian inculpés pour les échauffourées du derby d’Édimbourg le dernier jour de la saison de Premiership écossaise | Nouvelles du football

Hearts et Hibs ont reçu un avis de plainte de la Scottish Football Association après des troubles parmi leurs joueurs et leur personnel à la fin du fougueux derby d’Édimbourg le week-end dernier à Tynecastle.

À temps plein, suite à un affrontement qui s’est terminé 1-1, deux escarmouches ont éclaté sur le terrain, une directement devant les deux surfaces techniques et une autre quelques instants après dans le cercle central.

L’entraîneur des gardiens de but des Hearts Paul Gallacher et le stoppeur remplaçant Ross Stewart ainsi que le manager des Hibs Lee Johnson et le remplaçant inutilisé Rocky Bushiri ont tous reçu des cartons rouges pour leur rôle dans le chaos d’après-match.

Et vendredi, il est apparu que les deux clubs avaient été accusés d’avoir enfreint la règle disciplinaire 204, qui stipule que: « Tous les clubs et organismes de football reconnus doivent faire en sorte que leurs officiels, le personnel de l’équipe, les employés et les joueurs se conduisent de manière ordonnée à tout moment pendant et/ou après un match.

« En particulier, les clubs et les instances de football reconnues sont tenus de s’assurer que leurs officiels, le personnel des équipes, les employés et les joueurs s’abstiennent de l’un ou d’une combinaison des actes suivants : (a) s’impliquer dans une confrontation ; b) adopter un comportement susceptible de entraîner ou exacerber ou prolonger une situation hostile ou de querelle avec des joueurs et/ou le personnel de l’équipe adverse et/ou des officiels de match ; (c) un comportement qui pourrait autrement inciter au désordre. »

L’audience pour les deux clubs doit avoir lieu le 29 juin.

« Des scènes très moches à plein temps »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Il y a eu des scènes laides à Tynecastle Park alors que les managers et les joueurs de Hearts and Hibs se sont affrontés après que le match nul 1-1 a assuré le football européen pour l’équipe locale.



Analyse par Mark Benstead de Sky Sports News à Tynecastle :

« Les deux entraîneurs se sont affrontés à plein temps. J’ai vu les bras levés entre les deux entraîneurs, les deux membres du personnel technique se sont joints. L’entraîneur des gardiens de Hearts (Paul) Gallacher s’est alors impliqué, tout comme divers autres membres du personnel de l’arrière-boutique.

« Cela a alors semblé être diffusé, mais tout a recommencé dans le cercle central alors que les joueurs des deux côtés se sont impliqués les uns avec les autres, les bras ont de nouveau été levés, l’un des sous-marins Hibs inutilisés semblait contrarier l’un des joueurs de Hearts.

« C’était très, très moche et pendant une période assez longue. »

Ce que les gérants ont dit…

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Hearts, Steven Naismith, a été déçu par les buts concédés par son équipe lors de leur match nul contre les Rangers.



Le patron par intérim de Hearts, Steven Naismith :

« Je me serrais la main et je sortais de là, je ne m’impliquais dans rien.

« Je sais que ces situations peuvent se transformer en choses, en particulier dans un derby riche en émotions, mais je bourdonnais juste pour obtenir le résultat et en profiter avec les fans. »

Le patron des Hibs, Lee Johnson :

« C’était un truc classique de type mêlée » mon père est plus grand que ton père « . C’était le cas de deux managers qui ne s’aimaient pas beaucoup et c’est ce qui a commencé.

« Je garderai la bouillotte qu’on m’a jetée pour l’hiver !

« Il y a eu un peu d’aiguille mais ça arrive, les zones techniques sont un lieu de passion. Ce n’est pas un problème, on passe à autre chose.

« Je suis manager depuis si longtemps, vous voyez tout dans le domaine technique. Cela ne veut rien dire.

« Il a disputé sept matchs en tant qu’entraîneur et je pense simplement que sa façon de parler est irrespectueuse envers l’ancien entraîneur.

« Nous verrons après 250 matchs s’il a la chance d’être toujours à la tête d’un club et s’il a toujours cette attitude. »