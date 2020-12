Le cœur de Yu Yuguang bat plus vite chaque fois qu’il se tient sur son toit, les yeux rivés vers le ciel attendant qu’un de ses pigeons passe par la trappe de son grenier.

« Ce sont les moments les plus intenses et les plus agréables d’une course de pigeons », déclare Yu, 57 ans, ajoutant que le sport est comme jouer à la loterie.

Il a eu de la chance. « Little Ancestor », son pigeon de 7 mois, est arrivé premier d’une récente course de l’Association chinoise des pigeons voyageurs, battant plus de 4 800 concurrents et effectuant un voyage d’un peu plus de 1 000 km de Langfang, près de la capitale chinoise Pékin, à Shanghai en un temps record de 16 heures, 24 minutes et 54 secondes.

Le prix de 5 000 yuans (760 $), cependant, est dérisoire par rapport aux 200 000 yuans (30 600 $) que Yu dépense pour ses 500 pigeons chaque année.

En Chine, où la colombophilie a une longue histoire, le développement économique a permis au sport de s’étendre au-delà des ultra-riches. L’adhésion à l’Association chinoise des pigeons est passée de dizaines de milliers dans les années 1980 à environ 400 000, selon son vice-président, Huang Jian.

Par comparaison, la Belgique, le cœur traditionnel du sport, compte environ 20 000 colombophiles.

Cela dit, la plupart des sommes énormes qui vont dans le sport proviennent de passionnés de haut niveau, désireux de mettre la main sur des lignées de sang convoitées.

En novembre de cette année, un collectionneur chinois a fait la une des journaux en payant 1,6 million d’euros (1,9 million de dollars) pour un pigeon voyageur lors d’une vente aux enchères en Belgique – la dernière d’une série d’offres accrocheuses par des amateurs chinois qui ont fait grimper les prix.

Certains éleveurs chinois sont également disposés à enchérir fortement sur leurs propres oiseaux aux enchères pour augmenter leur valeur marchande.

Un éleveur basé à Hangzhou, qui a donné son nom comme Ying, s’est rendu à Pékin le mois dernier pour une vente aux enchères, rachetant six de ses propres pigeons qui s’étaient bien classés dans les courses.

Ying, qui les a achetés à des prix allant de 15 000 à 50 000 yuans, n’a pas réfléchi à deux fois à l’argent qu’il a dépensé.

« Je suis tellement amoureux des pigeons. Je les aime tellement. Dans mon cœur, les pigeons passent en premier et ma femme et mes enfants en second », a-t-il déclaré.