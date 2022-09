Heartland Community Bank au Pérou organisera une journée de déchiquetage – Shaw Local

Heartland Bank and Trust Company au Pérou organisera une journée de déchiquetage communautaire de 8 h à 10 h 30 le samedi 10 septembre. Heartland Bank offre ce service de déchiquetage gratuitement dans sa succursale du 925 Shooting Park Road. L’événement peut se terminer plus tôt que prévu si le camion de déchiquetage se remplit à pleine capacité.

Les résidents et les entreprises locales sont invités à apporter leurs documents personnels pour un déchiquetage sécurisé sur place. COPS, prestataire de services de stockage et d’élimination de documents, disposera de son unité mobile de déchiquetage pour détruire les documents sur place. Les gens pourront observer le déchiquetage de leurs documents à travers la fenêtre d’observation de l’unité. Les articles avec des agrafes et des trombones peuvent également être déchiquetés. Il y a une limite de cinq conteneurs par visite.

L’élimination appropriée des documents personnels est un moyen pour les gens de se protéger contre le vol d’identité. La Federal Trade Commission recommande de déchiqueter les documents sensibles tels que les reçus de paiement, les anciennes factures de services publics, les copies des demandes de crédit, les formulaires d’assurance, les déclarations de médecins, les chèques non utilisés, les relevés bancaires et les cartes de paiement expirées.

Pour plus d’informations sur la façon de prévenir ou de signaler le vol d’identité, visitez : www.ftc.gov/idtheft. Pour plus d’informations sur Heartland Bank Shred Days, visitez: www.hbtbank.com/shred-days.

Heartland Bank and Trust Company est une banque communautaire avec des actifs d’environ 4,3 milliards de dollars, dont le siège est à Bloomington.