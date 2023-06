Heartland Bank promeut Nick Nosalik au poste de directeur régional du commerce de détail – Shaw Local

Heartland Bank and Trust Company a promu Nick Nosalik au poste de directeur régional de la vente au détail.

Nosalik, qui a plus de 18 ans d’expérience bancaire et financière, sera situé à la succursale Oglesby de Heartland Bank au 501 W. Walnut St.

L’expérience la plus récente de Nosalik était en tant que directeur adjoint de la vente au détail, puis directeur de la vente au détail pour Heartland Bank. Son expérience antérieure, toutes avec Heartland Bank, comprend les fonctions de superviseur de caissier, de processeur de prêts hypothécaires et de souscripteur de prêts à la consommation. Nosalik est titulaire d’un diplôme d’associé ès arts en administration des affaires de l’Illinois Valley Community College, est impliqué dans Junior Achievement et est un membre actif de l’Oglesby Elks Lodge. De plus, Nosalik est trésorier de l’association de citoyens et d’entreprises «We Are Oglesby», est membre du conseil d’administration de l’Autism Foundation of the Illinois Valley et de la North Central Regional Betterment Coalition et fait du bénévolat au Summer Fun Fest à Oglesby et au Dickinson. Collecte de fonds de la maison. Nosalik est un résident de longue date de La Salle.

Heartland Bank and Trust Company est une banque communautaire avec un actif total de 5 milliards de dollars. Basée à Bloomington, la banque possède des bureaux dans tout l’Illinois et dans l’est de l’Iowa. La banque offre une gamme complète de services financiers aux clients commerciaux et de détail et aux entités municipales. Plus d’informations sont disponibles sur le site de la banque à l’adresse www.hbtbank.com.