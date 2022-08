Heartland Bank annonce les récipiendaires des bourses Zearing – Shaw Local

Heartland Bank and Trust Company a annoncé les lauréats 2022 de la bourse Delyte K. et Robert I. Zearing de Jasmine Valdez, Katelyn Pullam et Reese McDonald.

Valdez prévoit de se concentrer sur les études commerciales tandis que Pullam et McDonald n’ont pas encore déterminé leurs majeures. Les trois récipiendaires ont fréquenté l’école secondaire Hall à Spring Valley.

La bourse Delyte K. et Robert I. Zearing a été créée en 1991 par le biais d’une fiducie qui devait être détenue par Heartland Bank and Trust à Princeton.

Le but de la fiducie était de maintenir un fonds d’éducation perpétuel à utiliser pour des bourses d’études pour des étudiants sélectionnés du comté de Bureau pour fréquenter l’Université de l’Illinois.

Les bourses sont attribuées par un comité de sélection et administrées par un agent fiduciaire de Heartland et le surintendant régional des écoles des comtés de Bureau, Henry et Stark.