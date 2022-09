Heartbroken Helen Skelton révèle la raison pour laquelle elle s’est inscrite à Strictly Come Dancing après la séparation de son mariage

LOVE split Helen Skelton a révélé qu’elle s’était inscrite à Strictly pour que sa famille puisse la voir sourire à nouveau.

La présentatrice de Countryfile, 39 ans, a été bouleversée lorsque son mari Richie Myler a mis fin à leur mariage de huit ans en avril, quatre mois après la naissance de leur troisième enfant.

S’exprimant maintenant avant le spectacle de lancement scintillant de ce soir, Helen a déclaré: «Je voulais juste faire quelque chose d’amusant.

« C’était une bonne occasion pour ma famille de me voir sourire et c’est une aventure amusante.

« Quiconque a eu quelque chose à voir avec Strictly dira que les maquilleurs sont les meilleurs, les costumiers sont les meilleurs, les décorateurs sont les meilleurs, les danseurs sont les meilleurs.

“Alors pourquoi ne voudriez-vous pas faire quelque chose où tout le monde est littéralement au sommet de son art et aime ce qu’il fait?”

Helen jongle maintenant entre l’entraînement et la prise en charge de ses trois enfants Ernie, sept ans, Louis, cinq ans et la petite Elsie.

Cela signifie qu’elle tient particulièrement à profiter des soins proposés.

Elle a ri: «J’ai trois enfants de moins de sept ans, un chien très énergique et j’ai vécu dans une maison en rénovation pendant presque trois ans, alors mettez-moi strictement en place s’il vous plaît.

«Cela me ramène à mes jours de Blue Peter, c’était un spectacle dévorant où chaque minute de la journée vous faisiez quelque chose pour cela. Vous arriviez au bureau après avoir été absent pendant trois semaines et quelqu’un était venu chez vous pour faire vos valises en vue de votre prochain voyage.





“J’ai l’impression que tout cela sera également dévorant, mais j’ai déjà vécu cette vie et je pense naïvement que je pourrais être prêt pour cela.”

Les amis célèbres Dan Walker et Ore Oduba ont dit à Helen qu’elle pouvait les appeler à tout moment.

Et elle a une petite expérience de la danse sur laquelle s’appuyer.

Helen a déclaré: «Ore parle toujours de l’expérience transformatrice que cela a été dans sa vie, il me fait rire, toutes ces années et il en parle toujours! Dan a dit que c’était le plus amusant qu’il ait jamais eu.

« Quand j’étais enfant, je faisais des claquettes, mais c’est tout.

“La danse lente, calme, réfléchie et mesurée, ce n’est pas moi.”

Et elle a ajouté à propos de son geste signature : “C’était le grand écart pendant longtemps, puis je me suis déchiré les ischio-jambiers et je n’ai jamais pu le faire depuis !”