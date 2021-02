Heartbroken Alisson incapable d’assister aux funérailles de son père en raison des restrictions de Covid

Le père du gardien de Liverpool Alisson Becker a été enterré dans sa ville natale.

Jose Agostinho Becker, 57 ans, a été inhumé dans le même terrain d’enterrement que son père Alicio lors d’une cérémonie privée à laquelle ont assisté une vingtaine d’amis, parents et voisins.

Sa veuve Magali et son fils Muriel, 34 ans, le gardien du club de Rio de Janeiro Fluminense, figuraient parmi les personnes en deuil.

Heartbroken Alisson, 28 ans, n’a pas pu y assister en raison des restrictions relatives aux coronavirus.

Papa de deux enfants, M. Becker a été retrouvé mort mercredi à minuit au bord d’un lac dans le ranch familial près de la ville de Lavras do Sul, dans le sud du Brésil.

Une autopsie a confirmé qu’il s’était noyé et a exclu tout acte criminel, bien qu’une enquête policière sur les circonstances entourant la tragédie se poursuive.

On pense qu’il a eu des difficultés après être allé nager dans le lac, bien qu’il ait souvent pratiqué la pêche sous-marine et la plongée dans la propriété de vacances de la famille à un peu plus de 200 miles de leur résidence principale à Novo Hamburgo.

Les funérailles ont eu lieu vendredi après-midi dans un cimetière catholique dans un quartier de Novo Hamburgo appelé Canudos où vivait M. Becker.