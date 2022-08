Heartbreak pour l’équipe indienne de hockey féminin avec une défaite en fusillade contre l’Australie en demi-finale

Ce fut un déchirement pour l’équipe indienne de hockey féminin car elle a perdu 0-3 en fusillade contre l’Australie, quadruple championne, après que les deux équipes se soient retrouvées à égalité 1-1 à la fin du temps réglementaire en demi-finale du Birmingham Commonwealth 2022. Jeux le vendredi.

L’Australie a pris les devants à la 10e minute grâce à Rebecca Greiner avant que Vandana Katariya n’égalise pour l’Inde à la 49e minute.

L’Inde a pris un départ offensif et a eu la première chance à la huitième minute, mais l’Australie a survécu à un rasage de près.

L’Australie a pris les devants à la 10e minute, grâce à une erreur défensive de l’Inde alors que Greiner déviait sur le centre d’Ambrosia Malone.

L’Australie a obtenu son premier coin de pénalité dans la minute suivante, mais Monika a effectué un arrêt sur la ligne de but.

Deux minutes plus tard, l’Inde a obtenu son deuxième corner de pénalité mais a gâché l’occasion.

L’Australie a commencé fort au deuxième quart et a mis la pression sur la défense indienne dès le début, mais l’équipe dirigée par Savita Punia a maintenu sa structure.

Les Indiens ne devaient pas être laissés pour compte puisqu’ils ont obtenu leur troisième coin de pénalité à la 21e minute, mais le coup de Gurjit Kaur a été arrêté par le gardien australien Aleisha Power.

Trois minutes plus tard, le tir inversé de Sangita Kumari du haut du cercle a de nouveau été refusé par Power.

À la 24e minute, l’Inde a obtenu un autre coin de pénalité, mais les Australiens ont défendu en nombre pour se diriger vers la mi-temps en menant 1-0.

Le quart-temps a également produit une bagarre bec et ongles entre les deux équipes et à la 44e minute, l’Australie a obtenu cinq corners de penalty d’affilée, mais la capitaine et gardienne de but indienne Savita et sa défense ont fait preuve de vaillance pour empêcher toute autre avance à leurs rivaux.

Une minute après le début du dernier quart-temps, Savita est de nouveau venue à la rescousse de l’Inde pour empêcher l’essai de Stephanie Kershaw.

Les Indiens ne se sont pas découragés et ont continué à monter des raids sur la défense australienne qui s’est affaissée pour la première fois de la compétition à la 49e minute lorsque Vandana Katariya a soigneusement dévié dans la défense de Sushila Chanu en divisant le coup franc de l’extérieur du cercle pour égaliser les scores.

L’Inde a obtenu un autre coin de pénalité à la 51e minute, mais encore une fois, Power a fait un bel arrêt réflexe pour empêcher Gurjit.

À une minute du coup de sifflet, l’Australie a obtenu deux autres corners de pénalité, mais Savita a réalisé un beau double arrêt dès la première tentative alors que les Indiens se défendaient hors de leur peau pour faire passer le match en fusillade.

Mais cela s’est avéré être un anti-climax pour l’Inde lors de la fusillade alors que Lalremsiami, Neha Goyal et Navneet Kaur ont raté leurs trois premières tentatives, tandis que l’Australie a converti toutes ses chances d’organiser une confrontation contre l’Angleterre en finale. .

Les Indiens, cependant, devraient se considérer comme malchanceux car Malone a initialement raté sa première tentative pour l’Australie, mais les arbitres lui ont donné une seconde chance car le chronomètre n’a pas commencé à l’heure. Kaitlin Nobbs et Amy Lawton ont été les autres buteuses des Hockeyroos lors de la fusillade.

