Heartbreak pour Helen Skelton de Strictly alors que son ex-mari met une nouvelle petite amie enceinte juste un mois après l’avoir larguée

L’ex-mari de la star Helen Skelton de STRICTLY attend un bébé avec sa nouvelle petite amie des mois après la fin du mariage.

Richie Myler a quitté Helen pour Stephanie Thirkill et un copain a dit : “Ils sont ravis de la grossesse.”

L'ex-animatrice de Blue Peter, Helen Skelton, a eu le cœur brisé après que Richie l'ait quittée alors que leur plus jeune enfant n'avait que quatre mois

La femme d’affaires Stephanie, 32 ans, s’est rendue sur Instagram pour annoncer la nouvelle, marquant avec enthousiasme son petit ami qui est un joueur de la ligue de rugby de haut niveau Leeds Rhinos.

Il est entendu que Richie, également âgée de 32 ans, a annoncé la nouvelle à Helen, maman de leurs trois jeunes enfants, avant la publication sur les réseaux sociaux.

Un de ses amis a déclaré hier soir: “Stephanie et Richie sont évidemment ravis. Ils ont évolué très vite mais sont extrêmement heureux ensemble.

«Le moment de la grossesse peut cependant soulever quelques sourcils.

“C’est évidemment un pas si énorme, et l’un d’entre eux a été remarquablement rapide à la suite de la fin du mariage de huit ans d’Helen et Richie. Mais Richie et Helen entretiennent des relations cordiales, et d’une certaine manière le timing est en fait parfait car Helen est si heureuse en ce moment.

L’ami a ajouté: “Elle aime chaque seconde de Strictly Come Dancing et est beaucoup trop occupée – et probablement épuisée – pour s’inquiéter pour son ex.

“En conséquence, Richie ne pensait pas que ce serait un énorme problème car ils ont tous les deux continué leur vie.”

Stephanie, dont le père Andrew Thirkill est président de Leeds Rhinos, montre déjà une bosse notable.





Alors que le couple se prépare à accueillir son premier enfant, la présentatrice populaire Helen, 39 ans, a conquis une nouvelle base de fans sur Strictly.

En partenariat avec la danseuse professionnelle espagnole Gorka Márquez, la paire est l’une des favorites pour remporter le très convoité Glitterball.

Helen, l’ancienne animatrice de Blue Peter, a eu le cœur brisé après que Richie l’ait quittée alors que leur plus jeune enfant n’avait que quatre mois.

Elle écrivait en avril : “Très triste de dire que Richie et moi ne sommes plus un couple. Il a quitté le domicile familial. Nous ferons de notre mieux pour coparentalité nos petits enfants.

Le Sun a rapporté que Richie s’était rapidement lancé dans une histoire d’amour avec une nouvelle femme mystérieuse qui, nous l’avons révélé plus tard, était la responsable marketing à succès Stephanie.

Le couple est depuis devenu public sur les réseaux sociaux et a récemment profité d’une mini pause romantique à Cornwall.

Écrivant dans son journal Strictly, elle a déclaré: "La principale raison pour laquelle je me suis inscrite était de m'amuser"

Alors qu’Helen faisait ses débuts avec Strictly, en tête du classement avec sa douceur américaine, l’équipe de Richie, encouragée par sa nouvelle petite amie, a perdu la grande finale de la Super League contre St Helens.

Stéphanie a posté sur son histoire Instagram : “Ce n’était pas une victoire mais je ne pourrais pas être plus fière de celle-ci. Grande Finale à Old Trafford et un grand match pour vous. Je t’aime tellement X @richiemyler”.

Richie a partagé le message, qui présentait un selfie d’eux, dans ses propres histoires, ainsi que la légende “je t’aime” et un emoji en forme de cœur.

Il a également fait allusion à leur arrivée prochaine, partageant son propre message qui disait: “Terminé cette saison en famille.”

Depuis la séparation, Helen s’est lancée dans le travail tout en s’occupant de ses enfants.

En août, elle a repris l’émission de radio du dimanche matin de BBC Five Live de Laura Whitmore et a été immédiatement submergée par le soutien des auditeurs louant son style “chaleureux” et son nouveau format “excitant”.

Elle s’est également inscrite à l’émission de danse à succès BBC1 et s’entraîne environ huit heures par jour, cinq jours par semaine.

Écrivant dans son journal Strictly, elle a déclaré: «La principale raison pour laquelle je me suis inscrite était de m’amuser.

“Bien sûr, il est difficile de ne pas ressentir la pression, mais ce n’est pas une chirurgie cardiaque pour les enfants, c’est une émission télévisée de divertissement, donc j’ai toujours cela en tête.

« Le tout sur le fait d’avoir à être ‘plus confiant’ et ‘plus sexy’. Eh bien, le fait que j’ai même levé la main pour participer à cette compétition montre un certain niveau d’assurance, je pense. Cela dit, c’est horrible quand les gens doivent partir.

“Dès qu’il est venu à l’émission du dimanche, et que nous avons réalisé que l’un de nous devait rentrer chez lui, je suis devenu vraiment conscient du vote.

“Et cela vous fait vous remettre en question – si personne ne vote pour moi, cela signifie-t-il que personne ne m’aime?

“C’est un nouveau niveau de pression, je suppose, et quelque chose auquel je n’avais pas vraiment pensé auparavant.”