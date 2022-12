Heartbreak alors que papa, 55 ans et ancien joueur de rugby, est tué le jour de Noël après qu’une voiture a percuté sa maison

UN papa AUSTRALIEN a été tué le jour de Noël après qu’une voiture a percuté sa maison.

L’homme de 55 ans a subi des blessures mortelles à la suite de l’horrible incident qui s’est produit à Millerman, dans le Queensland, dimanche soir.

Images aériennes de l’horrible site de l’accident, dans le Queensland résidentiel Crédit : 7News

On pense que l’homme local Russell Klein a été tué à la suite de l’accident Crédit : 7News

La police a identifié l’homme comme étant Russell Klein, qui était un habitant très apprécié de la ville du sud du Queensland.

Des images de la vie passée de l’homme le montraient souriant dans son kit de ligue de rugby, célébrant une victoire avec un parent.

La tragédie des vacances s’est déroulée vers 21h30, heure locale, après qu’une voiture s’est écrasée dans sa propriété résidentielle.

La police a allégué que le conducteur, 30 ans, avait fui les lieux, mais avait ensuite été arrêté.

Une déclaration a fait lire à ma police du Queensland: “La police allègue que l’homme de 30 ans a délibérément foncé sur l’homme de 55 ans à une adresse de la rue Commens.

“La police a localisé l’homme de 30 ans dans un parc voisin peu de temps après et il a été placé en garde à vue.”

Le conducteur a été inculpé d’un chef d’accusation de meurtre présumé, de possession présumée illégale d’une arme, de possession présumée d’ustensiles de consommation de drogue, d’autorité présumée requise pour posséder des explosifs et de conduite présumée d’un véhicule à moteur sans permis de conduire.

L’homme comparaîtra devant le tribunal de première instance de Toowoomba mardi.

Selon The Chronicle, les membres de la communauté ont eu le cœur brisé après la mort de M. Klein.

Maureen Saunders, sa voisine, a déclaré qu’on se souviendrait de lui comme d’une légende locale.

Elle a déclaré: “C’était une personne adorable, il ferait n’importe quoi pour vous et vous donnerait la chemise qu’il avait sur le dos.

“J’avais l’habitude de lui offrir une carte-cadeau Mitre 10 pour Noël chaque année pour lui dire merci d’avoir fait ma bande nature, mais je n’ai pas pu la lui donner cette année.”

M. Klein était un membre éminent de la communauté de la ligue de rugby de la région de Toowoomba.

Il a joué pour les Millmerran Rams, les Inglewood Roosters et les Pittsworth Danes.

En 2018, la Queensland Rugby League l’a interviewé après avoir décidé de lacer ses bottes aux côtés de ses fils lors d’une compétition amateur.

À l’époque, il a déclaré: “Combien de mecs ont la chance de jouer au foot avec leurs deux fils.

“C’est la meilleure chose que tu puisses faire.

“C’est à ça que servent les souvenirs… Sortez avec votre famille et amusez-vous et passez un bon moment, mettez quelques coups en défense et flicez quelques-uns en arrière.”