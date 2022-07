Heart of Stone: la co-star d’Alia Bhatt, Jamie Dornan, a le message le plus doux pour la future maman alors qu’elle termine le tournage

Alia Bhat est prête à faire ses débuts internationaux avec le film Cœur de pierre qui met aussi en vedette Gal Gadot et Jamie Dornan dans les rôles principaux. En dépit d’être enceinte, Alia a continué à tourner, et récemment, elle a terminé le film. Alia s’est rendue sur Instagram pour partager quelques photos des décors et a écrit : “Heart of Stone – tu as tout mon cœur eeeeee Merci à la belle @gal_gadot .. mon réalisateur Tom Harper @jamiedornan vous a manqué aujourd’hui .. et TOUTE l’équipe pour l’inoubliable Je serai éternellement reconnaissante pour l’amour et les soins que j’ai reçus et j’ai hâte que vous voyiez tous le film !!!!! Mais pour l’instant… je rentre à la maison babyyyyyy.”

Les photos d’Alia Bhatt en train de tirer avec le baby bump sont devenues virales sur les réseaux sociaux, et ses fans la louent pour avoir tourné pendant la grossesse. Eh bien, sa co-star Jamie n’était pas sur les plateaux lors de son dernier jour, mais il a le message le plus doux pour la future maman.

Jamie a commenté le post d’Alia : “@aliaabhatt !!! Désolé de ne pas avoir été là pour ton dernier jour. J’ai eu tellement de plaisir à travailler avec toi ! Bonne chance avec (bébé emoji) ! Et à bientôt pour une promotion.”

Alia a annoncé sa grossesse il y a quelques semaines. Elle a partagé une photo de la salle d’échographie dans laquelle elle est accompagnée de son mari Ranbir Kapoor. Karan Johar, Ranveer Singh, Anushka Sharma et bien d’autres célébrités ont félicité le couple pour leur bonne nouvelle.

En parlant des films d’Alia, à part Heart Of Stone, l’actrice a des films comme Darlings, Brahmastra et Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani alignés. Heart of Stone et Darlings devraient sortir sur Netflix. Brahmastra sortira en salles le 9 septembre 2022, et Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani devrait sortir sur grand écran en février 2023.