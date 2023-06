Heart of Stone : Alia Bhatt réagit à son temps d’écran limité dans la bande-annonce du film avec Gal Gadot

Le premier projet hollywoodien d’Alia Bhatt, Heart of Stone, nous a tous enthousiasmés. L’actrice s’est récemment envolée pour Sao Paulo au Brésil pour assister à l’événement Netflix Tudum 2023. Le 17 juin, Alia, accompagnée de ses co-stars Gal Gadot et Jamie Dornan, a dévoilé la première bande-annonce de Heart of Stone. Bien que les cinéphiles aient adoré les séquences d’action à indice d’octane élevé, certains passionnés de Bollywood se sont plaints du fait qu’Alia avait moins de temps d’écran dans la bande-annonce. Sur le tapis rouge de l’événement, Alia a été invitée à partager sa réaction à peu près la même. Mais, elle ne semblait pas trop s’en soucier.

Alia Bhatt sur un temps d’écran limité dans la bande-annonce de Heart of Stone

Dans une interaction avec Mid-Day, Alia a partagé ses réflexions sur le fait de ne pas être assez vue dans la bande-annonce. Elle a estimé que c’était l’histoire qui était beaucoup plus importante que le temps d’écran de n’importe quel personnage. « Woh toh hoga hi (Cela arrivera). Mais je ne suis pas trop inquiet à ce sujet parce que je pense qu’en fin de compte, vous devez avoir une idée de ce dont parle l’histoire et comment l’histoire vous mène au dernier film. C’est tout ce qui compte », a déclaré Alia.

Alia Bhatt jouera l’antagoniste de Heart of Stone

La bande-annonce de Heart of Stone offre un aperçu d’un artiste d’action mordant, attendant de se dérouler sur Netflix le 11 août. Le film, réalisé par Tom Harper, met en vedette Gal Gadot dans le rôle de Rachel Stone, qui travaille pour une agence secrète, connue sous le nom de Charter. Rachael et d’autres comme elle se voient confier la responsabilité de maintenir la paix dans un monde corrompu. À Bollywood, Alia a séduit le public en incarnant une variété de rôles polyvalents. Mais, cette fois, l’actrice de Brahmastra s’est lancée un défi en jouant le rôle d’une méchante.

Ali Bhatt était enceinte pendant le tournage de Heart of Stone

Peu de gens savent qu’Alia était enceinte de Raha lors du tournage de Heart of Stone. Parlant de son expérience de tournage d’un film d’action pendant sa grossesse, Alia, dans une interview précédente, a révélé: « … il y avait tellement de couches à gérer pour moi. » Mais, elle n’a que des éloges pour l’équipe de tournage, qui l’a fait se sentir chez elle, rendant le processus de tournage « si transparent, si facile et si confortable ». « Je n’oublierai jamais à cause de la beauté et de la qualité avec laquelle j’ai été traitée », a partagé la nouvelle maman.

Parlant des projets Bollywood d’Alia, elle se prépare pour la sortie de la comédie romantique du cinéaste Karan Johar Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. Elle est jumelée avec Ranveer Singh dans le film, dont la sortie est prévue en juillet.