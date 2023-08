Heart of Stone : Alia Bhatt partage son expérience de faire son premier film d’action alors qu’elle était enceinte

Alia Bhatla prochaine grande sortie est Cœur de pierre. L’actrice de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani marque ses débuts à Hollywood avec celui-ci. Elle partagera l’espace d’écran avec Gal Gadot et plus dans celui-ci. Elle est définitivement très excitée pour Heart of Stone car non seulement cela marque ses débuts à Hollywood, mais elle sera également considérée comme une antagoniste dans celui-ci. Elle a réalisé des séquences d’action dangereuses dans le film.

Alia Bhatt parle de Heart of Stone

Dans une interview avec Good Morning America, Gal Gadot et Alia Bhatt ont tout révélé sur leur expérience de travail sur un film d’action. Alia Bhatt était même enceinte pendant le tournage de Heart of Stone. Elle a exprimé son enthousiasme et a déclaré : « J’aimais pouvoir dire : « Oh, je fais mon premier film d’action enceinte ». Juste pour pouvoir prononcer ces mots à haute voix. » Elle a en outre expliqué comment l’exécution de tous les moindres détails des séquences d’action compense le grand puzzle. Elle a parlé de la réunion du département technique, des effets visuels et plus encore pour créer de la magie. Ajoutant à cela, elle a dit: « Donc, la préparation bien sûr, avec une certaine agilité, de l’entraînement, du travail sur fil. »

Gal Gadot partage son expérience

Gal Gadot a également parlé de travailler sur un film d’action comme Heart of Stone. Ce n’est pas la première fois qu’elle joue des rôles dans des films. « Chaque fois que je pense que j’ai atteint un bar avec mes films et le physique, vient le prochain film », a-t-elle déclaré avec enthousiasme. Gal Gadot a mentionné que des mois d’entraînement sont nécessaires pour être suffisamment en forme pour réaliser des cascades dans le film. D’après la bande-annonce, il est clair que Heart of Stone va être très actif. Gal Gadot joue le rôle de Rachel Stone, une agent d’infiltration, qui est à la recherche de The Heart – l’IA la plus puissante du monde. Le personnage d’Alia Bhatt dans le film est également derrière The Heart, mettant à son tour le monde en danger.

Regardez la bande-annonce de Heart of Stone ci-dessous :

Heart of Stone sortira sur Netflix le 11 août 2023.