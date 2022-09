Heart Of Stone: Alia Bhatt partage le premier regard de ses débuts à Hollywood et c’est bourré d’action; le nom de son personnage attire l’attention de tous

Alia Bhat est sur un rouleau. Cette année, nous avons pu la voir dans trois films, Gangubai Kathiawadi, RRR, Darlings (sortie OTT) et Brahmastra. Tous ses films ont bien marché au box-office, et avec son incroyable performance dans Gangubai Kathiawadi et Darlings, Alia a prouvé son courage en tant qu’actrice et en tant que star. Maintenant, l’actrice a deux films alignés Cœur de pierre et Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. Heart of Stone, qui met également en vedette Gal Gadot et Jamie Dornan, marquera les débuts d’Alia à Hollywood, et il commencera à être diffusé sur Netflix en 2023.

Récemment, Netflix a annoncé sa gamme de films et le premier aperçu de Heart of Stone a également été publié. Alia Bhatt s’est rendue sur Twitter pour partager le teaser avec tout le monde. C’est un teaser bourré d’action et les fans de l’actrice ne peuvent tout simplement pas attendre le film.

Le premier look de Heart Of Stone et Keya !? Venir @NetflixInde en 2023 ? #Tudum pic.twitter.com/8rpUO8ovaQ Alia Bhatt (@aliaa08) 24 septembre 2022

Outre l’avatar d’action d’Alia, ce qui a attiré l’attention de tous, c’est le nom de son personnage. Le nom de l’actrice dans le film est Keya Dhawan. Maintenant, les fans de Varia (Varun + Alia) sont très heureux de voir que le nom de famille d’Alia dans Heart of Stone est Dhawan. Découvrez les tweets des fans ci-dessous

Beaucoup de félicitations @aliaa08 ? je suis un grand #Varia ventilateur. Je voulais que tu sois un #Dhawan dans la vraie vie. Au moins à l’écran tu es un dhawan comme #KeyaDhawan Plein de bons voeux pour ton premier projet international et pour une expérience qui changera ta vie personnelle ? ? Bhasker Diwakar Chaudhary (@SillyBhasker) 24 septembre 2022

au moment où je lis “dhawan” https://t.co/lBUMp8JJLK pic.twitter.com/8PogM5LYbn âme heureuse (@malang_aryan) 24 septembre 2022

DÉJÀ AMOUREUX DE KEYA DHAWAN https://t.co/HktkCm4nIr pic.twitter.com/kMJCyxeSSO z (@ilysmnojk) 24 septembre 2022

Eh bien, Alia est sans aucun doute l’une des actrices les plus réussies et les plus talentueuses que nous ayons dans l’industrie. Actuellement, elle se prépare à embrasser bientôt la maternité, et apparemment, après sa grossesse, le premier film de l’actrice sera le prochain de SS Rajamouli qui met en vedette Mahesh Babu dans le rôle principal. Cependant, il n’y a aucune confirmation officielle à ce sujet.