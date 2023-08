Heart Of Stone : Alia Bhatt ne parvient pas à impressionner lors de ses débuts ‘flop’ à Hollywood ; les internautes s’en prennent à l’actrice, « KJo n’a AUCUNE influence à Hollywood »

Alia Bhatt a fait ses débuts à Hollywood avec Gal Gadot’s Heart Of Stone, qui est sorti sur Netflix, et les gens le dénigrent et prétendent qu’Alia était juste désespérée de faire ses débuts à Hollywood et qu’elle a donc choisi n’importe quoi. Alors qu’Alia a déclaré dans l’une de ses interviews qu’elle faisait ce kit de film hollywoodien pour le plaisir, elle a adoré le scénario et le fait qu’il mettait en vedette Wonder Woman, Gal Gadot. Mais Alia ne parvient pas à laisser une trace avec ses débuts à Hollywood, et Heart Of Stone est déclaré un flop par les téléspectateurs, et ils s’en prennent à l’actrice et comment.

Un utilisateur de Reddit a lancé un fil de discussion sur la mauvaise performance d’Alia Bhatt dans le film Heart Of Stone de Gad Gadot et s’est penché sur l’actrice de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, Karan Johar, qui est son mentor et n’a aucune influence à Hollywood.

#Cœur de pierre ÉVITER ?. Gadot est James Bond en herbe avec Q et M en remorque, un vrai scénario boiteux et des dialogues risibles. Alia est meilleure quand elle ne parle pas ?. Jamie Dornan est perdu. A quoi pensaient-ils?? Perte de temps totale ; rien à sauver. Enregistrez votre week-end ??? pic.twitter.com/lroorX8wKB Ranj?y Da (@ranjoydey) 11 août 2023

#Cœur de pierre est mauvais. c’est une mission médiocre : un imitateur impossible rempli d’histoires ennuyeuses et d’actions exécutées en douceur. gal gadot, alia bhatt, jamie dornan sont là et même si je n’ai aucune sympathie pour le sioniste, ça fait mal de voir les talents d’alia et jamie gaspillés. pic.twitter.com/QAN3jFDqmO Pramit (@pramitheus) 11 août 2023

Donc, Alia Bhatt est bien britannique par u/lastgreatdynasty24 dans BollyBlindsNGossip

L’utilisateur sur Reddit commente les débuts d’Alia Bhatt à Hollywood, affirmant que Karan Johar n’a aucune influence à Hollywood et que l’actrice de RRKPK échoue. « C’est ce qui se passe lorsque des acteurs intermédiaires de Bollywood s’essayent à Hollywood. Alia a oublié que KJo ne peut pas influencer Hollywood. À l’exception d’Irfan et Tabu, aucune des stars de Bollywood n’avait ou n’a encore la capacité de se faire une place à Hollywood »

Alia Bhatt est l’une des actrices les plus talentueuses de Bollywood, et elle s’est avérée être la reine régnante. La dernière sortie d’Alia, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, est son septième film à franchir la barre des 100 crore sans avoir de Khans dedans.