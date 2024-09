HEART annonce une tournée nord-américaine « Royal Flush » début 2025

CŒUR a révélé les dates reprogrammées de sa tournée nord-américaine.

L’annonce intervient deux mois après CŒUR a reporté les dates restantes de sa tournée nord-américaine de 2024 afin que le chanteur Ann Wilson subir des traitements contre le cancer.

Le reporté « Quinte royale » débutera désormais le 28 février à Las Vegas, au Nevada, et se terminera le 5 avril à Québec, au Canada,

Les billets achetés précédemment seront honorés pour les nouvelles dates.

« Nous sommes tellement excités de reprendre cette tournée », a commenté le guitariste Nancy Wilson« On commençait à peine à tourner à plein régime et l’ambiance était MAJEURE. À suivre… »

CŒURDates de la tournée 2025 :

28 février – Las Vegas, NV @ Fontainebleau Las Vegas

03 mars – Los Angeles, Californie @ Crypto.com Arena

04 mars – Sacramento, Californie @ Golden 1 Center

06 mars – Phoenix, AZ @ Footprint Center

08 mars – West Valley City, Utah @ Maverik Center

09 mars – Boise, ID @ ExtraMile Arena

11 mars – Spokane, Washington @ Spokane Arena

13 mars – Vancouver, C.-B. @ Pacific Coliseum

14 mars – Portland, Oregon @ Moda Center

20 mars – Calgary, AB @ Scotiabank Saddledome

21 mars – Edmonton, AB @ Rogers Place

24 mars – Winnipeg, MB @ Canada Life Centre

26 mars – Milwaukee, Wisconsin @ Forum Fiserv

28 mars – Knoxville, TN @ Thompson@Boling Arena

29 mars – Charleston, Virginie-Occidentale @ Charleston Civic Center Coliseum

31 mars – Buffalo, NY @ KeyBank Center

02 avril – Montréal, QC @ Centre Bell

4 avril – Ottawa (Ontario) au Centre Canadian Tire

05 avril – Québec, QC @ Centre Vidéotron

Les membres actuels de CŒUR fonctionnalité Nancy Wilson (rythme, guitare lead et acoustique, chœurs et voix principale),Ann Wilson (chant principal et flûte),Ryan Wariner (guitare solo et rythmique),Ryan Waters (guitares),Paul Moak (guitares, claviers et chœurs),Tony Lucido (basse et chœurs) et Sean Lane (batterie et vélo).

En décembre dernier, CŒUR a joué ses trois premiers concerts en plus de quatre ans – à Highland, en Californie, à Greater Palm Springs à Palm Desert, en Californie, et à Seattle, dans l’État de Washington.

Avant CŒURLe concert du 27 décembre 2023 à Highland, la dernière représentation du groupe a eu lieu en octobre 2019 à St. Paul, Minnesota.

L’étape 2024 de « Quinte royale » en vedette ASTUCE PAS CHÈRE comme support sur la majeure partie du tronçon nord-américain. CŒUR devait également rejoindre DÉF LEPPARD et VOYAGE pour les spectacles d’été dans les stades de Cleveland, Toronto et Boston.

Depuis CŒURDepuis sa formation au début des années 1970, le groupe a vendu 35 millions d’albums, dont sept qui ont atteint le Top 10, et a enregistré 20 singles dans le Top 40. Le groupe a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2013.

Photo de Criss Cain