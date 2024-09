Heart annonce les dates reportées de la tournée Royal Flush pour 2025

Heart a annoncé la reprise de sa tournée Royal Flush, qui avait été interrompue plus tôt cette année pour permettre à la chanteuse Ann Wilson de suivre une chimiothérapie préventive. Confirmant la nouvelle, Wilson a écrit : « Le meilleur reste à venir ! »

La nouvelle série de dates débutera le 28 février au Fontainebleau de Las Vegas, au Nevada, et culminera le 5 avril au Centre Vidéotron de Québec, en Ontario.

Fin mai, Heart a annulé sa tournée européenne prévue afin qu’Ann Wilson puisse subir ce qu’elle a décrit comme une « procédure médicale de routine », et les dates restantes ont été annulées début juillet.

« J’ai subi une opération pour retirer quelque chose qui s’est avéré cancéreux », a déclaré Wilson. « L’opération a réussi et je me sens très bien, mais mes médecins me conseillent maintenant de suivre une chimiothérapie préventive et j’ai décidé de le faire.

« Mes médecins me demandent donc de rester loin de la scène pour le reste de l’année afin de récupérer complètement. Aux acheteurs de billets, je souhaite vraiment que nous puissions faire ces concerts. Sachez que j’ai absolument l’intention de revenir sur scène en 2025. Mon équipe est en train de régler ces détails et nous vous tiendrons au courant du plan dès que possible. »

Les dates européennes du groupe n’ont pas encore été reprogrammées. Les dates complètes ci-dessous.

Coeur : Tournée Royal Flush 2025

28 février : Las Vegas Fontainebleau Las Vegas, NV

3 mars : Los Angeles Crypto.com Arena, Californie

04 mars : Sacramento Golden1 Center, Californie

06 mars : Phoenix Footprint Center, Arizona

08 mars : West Valley City Maverik Center, Utah

09 mars : Boise Extra Mile Arena, ID

11 mars : Spokane Spokane Arena, Washington

13 mars : Vancouver Pacific Coliseum, Colombie-Britannique

14 mars : Portland Moda Center, Oregon

20 mars : Scotiabank Saddledome de Calgary, AB

21 mars : Edmonton Rogers Place, AB

24 mars : Winnipeg Canada Life Centre, Manitoba

26 mars : Forum Fiserv de Milwaukee, Wisconsin

28 mars : Knoxville Food City Center, Tennessee

29 mars : Charleston Charleston Coliseum, Virginie-Occidentale

31 mars : Buffalo KeyBank Center, NY

02 avril : Centre Bell de Montréal, QC

4 avril : Centre Canadian Tire d’Ottawa, ON

05 avril : Centre Vidéotron de Québec, ON

Les billets sont en vente dès maintenant.